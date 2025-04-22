  • вівторок

    22 квітня, 2025

  • 21.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На будівництві Подільського мосту в Києві розікрали понад ₴150 млн, — СБУ

Будівництво мосту. Фото: Київська міська прокуратураБудівництво мосту. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці викрили розкрадання щонайменше 153 мільйонів гривень з міського бюджету під час будівництва Подільського мосту в Києві.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, до схеми причетні колишній та чинний керівники одного з комунальних підприємств, підпорядкованих Київській міській державній адміністрації.

Правоохоронці встановили, що ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будівельних матеріалів, а отриману «різницю» привласнили.

Реклама

Зокрема, у 2018-2019 роках фігуранти закупили сітки для укріплення опор мосту майже в 6 разів дорожче від їхньої ринкової ціни: замість 110 доларів за одиницю вони сплатили 610 доларів.

Колишньому та чинному керівникам комунального підприємства КМДА та ексдиректору підрядної компанії оголошено підозру за частиною 2 статті 27, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в особливо великих розмірах організованою групою.

У їхніх домівках провели обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що підтверджують факт злочину.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили розкрадання грошей під час будівництва Подільського мосту. Фото: СБУПравоохоронці викрили розкрадання грошей під час будівництва Подільського мосту. Фото: СБУ
Правоохоронці викрили розкрадання грошей під час будівництва Подільського мосту. Фото: СБУПравоохоронці викрили розкрадання грошей під час будівництва Подільського мосту. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року правоохоронці обшукали «тіньовий» офіс підрядника у справі про будівництво Подільського мосту у Києві через спробу розкрадання 3 мільярди гривень.

Перед цим, 9 жовтня, прокурори повідомили про підозру керівникам компаній «Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» про розтрату 150 мільйонів гривень бюджетних коштів. 16 серпня керівництву тих самих компаній, причетних до будівництва, було повідомлено про підозру згідно з частиною 2 статті 367 КК України та частиною 5 статті 191 КК України відповідно через завищення вартості робіт із фарбування прогонових плит Подільського мосту на суму понад 4,5 мільйона гривень.

Останні новини про: СБУ

Заступнику Кличка оголосили підозру у організації схем переправлення чоловіків за кордон
СБУ закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня
У Миколаєві затримали підозрюваного у коригуванні атак по місту
Реклама

Читайте також:

новини

У центрі Миколаєва не розширюватимуть зони платного паркування: які вулиці залишаться безкоштовними

Аліна Квітко
новини

У Миколаїв минулого року зареєстрували 8 е-петицій, а в Одесі — жодної

Світлана Іванченко
новини

Затори на в’їзді та виїзді з міста: на Варварівському мосту вивернуло металеву пластину

Аліна Квітко
новини

Два роки без ремонту після обстрілів: у Миколаєві жителі скаржаться на аварійні під'їзди

Світлана Іванченко
новини

Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта

Аліна Квітко

Останні новини про: СБУ

У Миколаєві затримали підозрюваного у коригуванні атак по місту
СБУ закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня
Заступнику Кличка оголосили підозру у організації схем переправлення чоловіків за кордон

Депутат «Пропозиції» Панченко передав дрони з бюджету Миколаєва для оборонців Очакова

У центрі Миколаєва не розширюватимуть зони платного паркування: які вулиці залишаться безкоштовними

4 години тому

У Миколаїв минулого року зареєстрували 8 е-петицій, а в Одесі — жодної

Світлана Іванченко

Головне сьогодні