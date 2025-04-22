На будівництві Подільського мосту в Києві розікрали понад ₴150 млн, — СБУ

Будівництво мосту. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці викрили розкрадання щонайменше 153 мільйонів гривень з міського бюджету під час будівництва Подільського мосту в Києві.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, до схеми причетні колишній та чинний керівники одного з комунальних підприємств, підпорядкованих Київській міській державній адміністрації.

Правоохоронці встановили, що ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будівельних матеріалів, а отриману «різницю» привласнили.

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Зокрема, у 2018-2019 роках фігуранти закупили сітки для укріплення опор мосту майже в 6 разів дорожче від їхньої ринкової ціни: замість 110 доларів за одиницю вони сплатили 610 доларів.

Колишньому та чинному керівникам комунального підприємства КМДА та ексдиректору підрядної компанії оголошено підозру за частиною 2 статті 27, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в особливо великих розмірах організованою групою.

У їхніх домівках провели обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що підтверджують факт злочину.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили розкрадання грошей під час будівництва Подільського мосту. Фото: СБУ Правоохоронці викрили розкрадання грошей під час будівництва Подільського мосту. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року правоохоронці обшукали «тіньовий» офіс підрядника у справі про будівництво Подільського мосту у Києві через спробу розкрадання 3 мільярди гривень.

Перед цим, 9 жовтня, прокурори повідомили про підозру керівникам компаній «Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» про розтрату 150 мільйонів гривень бюджетних коштів. 16 серпня керівництву тих самих компаній, причетних до будівництва, було повідомлено про підозру згідно з частиною 2 статті 367 КК України та частиною 5 статті 191 КК України відповідно через завищення вартості робіт із фарбування прогонових плит Подільського мосту на суму понад 4,5 мільйона гривень.