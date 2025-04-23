Податок на нерухомість: до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴48 млн

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У першому кварталі цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 47,9 мільйона гривень податку на нерухомість. Це на 7,7 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у пресслужбі обласного управління ДПС.

Основну частину надходжень забезпечили юридичні особи — власники об’єктів нерухомості. Їхній внесок до місцевих бюджетів регіону склав 33,7 мільйонів гривень. Фізичні особи перерахували 14,2 мільйона гривень.

У податковій службі нагадали, що ставку визначає місцева влада залежно від типу житла та його розташування. У цьому році сплачується податок за звітний 2024 рік.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили 248,7 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю.