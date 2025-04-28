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У Весняному на Миколаївщині відремонтують майже 600 метрів дороги за ₴3,7 млн

У селищі Весняне у Миколаївському районі хочуть відремонтувати дорожнє покриття по вулиці Миколаївська. Вартість робіт складе 3,7 мільйонів гривень.

Відповідний тендер опубліковано у системі публічних закупівель ProZorro.

Як свідчать дані у тендерній документації, підрядник має виконати вказані нижче роботи у строк до 1 серпня 2025 року.

Підрядна компанія має облаштувати дорожні корита коритного профілю з застосуванням екскаваторів з глибиною корита до 250 міліметрів, улаштувати підстильні та вирівнювальні шари основи з піщано-гравійної суміші, покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 метрів, а також укріпні смуги по краях дорожніх покриттів шириною 0,5 метрів та 0,75 метрів, товщиною 10 сантиметрів з щебеню.

Замовником робіт виступає Веснянська сільська рада. Подання пропозицій триватиме до 3 травня, на 5 — заплановано аукціон.

Скриншот з картиСкриншот з карти

Нагадаємо, миколаївське комунальне підприємство «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ) скасувало результати торгів на ремонт та реставрацію будівель з гаражами, на які мали витратити 15,5 мільйонів гривень.

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