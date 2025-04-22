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У Миколаєві скасували тендер на ремонт адмінбудівель та гаражів за ₴15,5 млн

Ремонт у приміщенні. Фото: DreamРемонт у приміщенні. Фото: Dream

Миколаївське комунальне підприємство «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ) скасувало результати торгів на ремонт та реставрацію будівель з гаражами, на які мали витратити 15,5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що комунальне підприємство планувало витратити 15 мільйонів 618 тисяч 276 гривень на ремонт в адміністративно-побутовій будівлі та виробничій будівлі, а також гаражів. Свою пропозицію подав лише один учасник — ТОВ «Ніковіта», запропонувавши виконати роботи за 15 мільйонів  583 тисяч 316 гривень. Його і обрали переможцем.

Однак Держаудитслужба звернула увагу замовника на порушення та попросила надати документи, що підтверджують обґрунтування вартості та характеристик закупівлі. Однак відповідь в системі не оприлюднили.

Повідомлення Держаудитслужби. Скриншот з ProZorroПовідомлення Держаудитслужби. Скриншот з ProZorro

Пізніше миколаївське комунальне підприємство ГДМБ опублікувало протокол про скасування торгів через неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель. Зазначається, що після визначення переможця КП додатково проаналізувало тендерну пропозицію «Ніковіта» та з’ясувало, що підприємство не вказало ціни на устаткування, яке є у тендерній документації.

Протокол про відміну торгів. Скриншот з ProZorroПротокол про відміну торгів. Скриншот з ProZorro
Протокол про відміну торгів. Скриншот з ProZorroПротокол про відміну торгів. Скриншот з ProZorro
Протокол про відміну торгів. Скриншот з ProZorroПротокол про відміну торгів. Скриншот з ProZorro

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області у 2025 році не передбачено коштів на ремонт місцевих доріг — всі гроші дорожнього фонду спрямовані на оборону.

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