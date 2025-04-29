₴10 тис. на гектар: держава компенсує аграріям півдня вирощування бавовни

Вирощування бавовни. Ілюстративне фото: jardineriaon.com

Аграрії Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, які займаються вирощуванням бавовника, зможуть отримати державну компенсацію 10 тисяч гривень за кожен гектар посівів. Відповідну програму підтримки започаткував Кабінет Міністрів України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ініціатива має стратегічне значення для обороноздатності країни.

— Уряд започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник. Виплата складатиме 10 тисяч гривень на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави, — зазначив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що цього року в Миколаївській області заклали перші демо-поля з вирощування бавовника — близько 3 тисяч гектарів.