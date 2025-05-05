Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴2 млрд ПДФО
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- Марія Хаміцевич
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21:29, 05 травня, 2025
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За перші чотири місяці 2025 року до бюджетів громад Миколаївської області надійшло понад 2,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (податок, який люди платять із зарплат, — прим.).
У Головному управлінні державної податкової служби в Миколаївській області пояснили, що саме цей податок є основним джерелом доходу місцевих бюджетів і становить понад 60% від усіх інших податків і зборів.
Також зазначається, що цьогорічні надходження більші, ніж за той самий період минулого року — майже на 406 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що у першому кварталі цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 1,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб.
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