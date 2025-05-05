Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴2 млрд ПДФО

Соборна площа у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

За перші чотири місяці 2025 року до бюджетів громад Миколаївської області надійшло понад 2,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (податок, який люди платять із зарплат, — прим.).

У Головному управлінні державної податкової служби в Миколаївській області пояснили, що саме цей податок є основним джерелом доходу місцевих бюджетів і становить понад 60% від усіх інших податків і зборів.

Також зазначається, що цьогорічні надходження більші, ніж за той самий період минулого року — майже на 406 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у першому кварталі цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 1,6 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб.