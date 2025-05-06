З початку року Миколаївщина сплатила до бюджетів ₴8,5 млрд податків

Соборна площа у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

З січня по квітень 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 8,5 мільярдів гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні державної податкової служби в Миколаївській області.

До державного бюджету надійшло майже 5,1 мільярдів гривень — це на 1,2 мільярда гривень більше, ніж за той самий період торік.

За даними податкової, до місцевих бюджетів спрямовано близько 3,5 мільярдів гривень, що на понад 659 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, що за перші чотири місяці 2025 року до бюджетів громад Миколаївської області надійшло понад 2,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).