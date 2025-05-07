Після коригування проєкту вартість відновлення будинку на Адміральській у Миколаєві складе ₴12,6 млн

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва оголосив відкриті торги на капітальний ремонт пошкодженого внаслідок атаки будинку по вулиці Адміральська, 21. Очікувана вартість робіт після коригування проєкту складає 12,6 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Як відомо, у липні 2023 року департамент житлово-комунального господарства опублікував тендер на проведення капітальних ремонтних робіт. Укласти договір з підрядником вдалося наприкінці серпня. На роботи місто планувало витратити 9,2 мільйони гривень.

Перший етап демонтажних робіт зайняв більше часу, ніж планувалось через значні пошкодження будинку. Однак коли підрядник приступив до відновлення, з'явились додаткові роботи, які при укладання договору ДЖКХ не врахував, через що проєкт призупинили для коригування.

Наразі роботи в будинку виконані на 40%, про що у квітні 2024 року у коментарі «МикВісті» заступник директора ДКЖГ Артем Сапожник. З запланованих 9,2 мільйонів на ці роботи витратили 1 мільйон 788 тисяч 435 гривень.

Згідно тендеру, оприлюдненого 5 травня, завершити відновлювальні роботи мають до 30 вересня поточного року. Підрядник зобовʼязаний провести демонтажні роботи, встановити нові двері та вікна, улаштувати підлоги, стіни, стелі. Провести електромонтажні, сантехнічні роботи; встановити системи опалення, вентиляції, кондиціонування та безпеки тощо.

Нагадаємо, російська ракета влучила у будинок в ніч проти 1 жовтня 2022 року. Тоді зруйнувалась частину четвертого і п'ятого поверхів пʼятиповерхівки. Внаслідок ворожої атаки загинула молода дівчина, ще п’ять людей отримали поранення.