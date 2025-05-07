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Змова на тендерах: компанії на Миколаївщині оштрафували майже на ₴95 тисяч

Вулиця Степова в селі Актове. Архівне фотоВулиця Степова в селі Актове. Архівне фото

На Миколаївщині Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії на майже 95 тисяч гривень за змову в публічних торгах з ремонту доріг.

Відповідне рішення 6 травня прийняла Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення. 

Зокрема, йдеться про ТОВ «Доргранд» та фізичну особу-підприємця М.О. Оганесяна, які узгоджували свої дії при підготовці та участі в тендері з поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг у Миколаївській області. Вказані торги відбулись ще у 2021 році.

«За результатами розгляду справи Відділення встановило ряд фактів та обставин, які у своїй сукупності свідчать про узгодження поведінки ТОВ «Доргранд» та ФОП Оганесян М.О. під час підготовки та участі у торгах, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі». За такі дії на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 94 тисячі 973 гривні», — говориться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у  тендері на ремонт дороги в Актовому переміг підприємець, якого раніше відсторонили від цих робіт за рішенням АМКУ.

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