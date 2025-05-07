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Російська атака по Миколаєву завдала довкіллю збитків на понад ₴172 млн

Наслідки атаки Миколаєва 5 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»Наслідки атаки Миколаєва 5 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Російські обстріли Миколаєва 5 квітня завдали довкіллю шкоди на понад 172 мільйони гривень. 

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що були пошкоджені приватні житлові будинки та адміністративна будівля. Державні інспектори провели 12 розрахунків екологічних збитків. Уся зібрана інформація передана до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України.

Надалі дані внесуть до Єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що 5 квітня, Миколаїв зазнав удару дронами Shahed 131/136. Внаслідок цього ще понад 30 будівель зазнали пошкоджень.

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