Платники податків Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів майже ₴3,5 млрд

Соборна площа у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Упродовж січня–квітня цього року платники податків Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 3,5 мільярда гривень.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 660 мільйонів гривень. Найбільшу частку у доходах склав податок на доходи фізичних осіб, який приніс до місцевих бюджетів понад два мільярди гривень, що на понад 406 мільйонів більше, ніж торік.

Суттєвий внесок зробили також підприємці та аграрії, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Вони сплатили понад 814 мільйонів гривень єдиного податку — понад 23% від загальної суми надходжень.

Крім того, власники та орендарі земельних ділянок поповнили бюджети громад області на понад 329 мільйонів гривень за рахунок плати за землю.

Нагадаємо, що протягом перших чотирьох місяців цього року мешканці області сплатили 870,8 мільйона гривень військового збору.