Жителі Миколаївщини з початку року сплатили понад ₴870 млн військового збору

Жителі Миколаївщини сплатили понад 870 млн грн податків на підтримку армії, фото: radiotrek.rv.ua

Протягом перших чотирьох місяців 2025 року мешканці області сплатили 870,8 мільйона гривень військового збору. Це спеціальний податок, який іде на фінансування Збройних Сил України.

Про це повідомила пресслужба Головного управління державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли у 3,2 рази — на 596,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, що з січня по квітень цього року платники податків Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 8,5 мільярдів гривень. До державного бюджету надійшло майже 5,1 мільярдів гривень, що на 1,2 мільярда гривень більше, ніж за той самий період торік.