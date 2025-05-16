Світовий банк надасть Україні $84 млн на відбудову постраждалого від обстрілів житла

Відновлені вікна та балкони в одному з житлових будинків у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Світовий банк виділить Україні $84 мільйонів доларів на відбудову житла, пошкодженого внаслідок агресії РФ. Фінансування здійснюватиметься в межах програми «єВідновлення».

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Рішення про додаткову підтримку ухвалила Рада директорів Світового банку 9 травня, а 15 травня представники України та банку офіційно підписали відповідну угоду.

Очікують, що за виділені гроші відновлять 25 тисяч будинків. Кошти виділили за проєктом «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)». Його мета — вирішувати невідкладні та критичні потреби в ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків, що постраждали через збройну агресію РФ. За умовами програми будинки для відновлення мають розташовуватися в територіальних громадах, які наразі підконтрольні Україні.

Зазначається, що вже через програму HOPE понад 87 тисяч домогосподарств отримали компенсацію за пошкоджене майно. Кошти для додаткового фінансування проєкту надали в межах Спеціальної програми відновлення для України та Молдови Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA SPUR).

Нагадаємо, що депутати Одеської міської ради ухвалили рішення про виділення додаткових 50 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків російських ударів по житлових будинках. Серед об'єктів — будинок пошкоджений 1 травня.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії буде виділено 665 мільйонів гривень для компенсацій власникам пошкодженого житла в межах програми «єВідновлення».