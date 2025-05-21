Переплатили ₴35 млн на матеріалах: журналісти викрили махінації під час будівництва фортифікацій на Херсонщині

Фортифікаційні споруди на Херсонщині, липень 2024 року. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Журналісти Bihus.info з’ясували, що компанія ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг», яка займається будівництвом фортифікаційних споруд на Херсонщині, значно завищувала ціни на будівельні матеріали. Крім того, існують підозри щодо її можливих зв’язків з посадовцем Херсонської ОВА.

Про це йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що 280 мільйонів гривень на фортифікаційні роботи на Херсонщині отримала компанія ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг». Раніше стало відомо, що колишні власники «Глобал Білд Інжиніринг» орендували спецтехніку у компанії, яка належить дружині Антона Самойленка, заступника начальника Херсонської ОВА. Після цього «Глобал Білд Інжиніринг» отримала підряди на реконструкцію школи у Високопіллі та будівлі сільради у Великій Олександрівці, де були зафіксовані значні завищення цін. Наразі компанія фігурує у розслідуванні щодо привласнення бюджетних коштів під час ремонту навчального закладу.

Цього разу, за даними журналістів, «Глобал Білд Інжиніринг» закуповувала необхідні для будівництва фортифікацій матеріали не напряму у виробника, а через новостворене підприємство «Дніпро Промснаб Торг», яке має ознаки фірми-прокладки. Компанія купувала протитанкові піраміди та лего блоки вже у виробників і продавала ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» з суттєвою націнкою.

За оцінками журналістів, переплата лише на цих позиціях могла скласти 35 мільйонів гривень.

Журналісти намагалися отримали коментар від Антона Самойленка щодо його причетності до компанії, яка будує фортифікації зі значними завищеннями цін, проте він відмовився спілкуватися.

Нагадаємо, що В Україні оновлюють механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікаційних споруд на прифронтових територіях. Протягом місяця оборонні споруди, зведені у 2024 році, передадуть на баланс Міністерства оборони.

Раніше повідомлялось, що з бюджету Миколаївщини перерозподілили кошти на будівництво фортифікацій на Запоріжжі.