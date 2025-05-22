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За рік через «Прозорро.Продажі» продали санкційне майно на ₴2 млрд

За рік через «Прозорро.Продажі» продали санкційне майно на ₴2 млрд. Фото:DepositphotosЗа рік через «Прозорро.Продажі» продали санкційне майно на ₴2 млрд. Фото:Depositphotos

За рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна через систему «Прозорро.Продажі» держава отримала понад 2 мільярди гривень.

Як повідомили у Мінекономіки, всі кошти спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Торги організовує Фонд держмайна України.

Зазначається, що за рік відбулося шість продажів, а вартість активів майже подвоїлася. Серед реалізованих лотів:

  • квартира та каменеобробне підприємство «Каштан» колаборанта Володимира Сальдо;
  • квартира та агрокомпанія «Інвестагро» російського олігарха Михайла Шелкова;
  • завод з виробництва упаковки «ПентоПак» російсько-грецького олігарха Івана Саввіді;
  • газобетонний завод «Аерок» російського олігарха Андрія Молчанова.

Найдорожчим активом став «Аерок» — його продали майже за 1,9 мільярда гривень. Найбільший інтерес викликала конфіскована квартира Сальдо в Одесі, за яку змагалися 9 учасників.

Нагадаємо, що у Миколаєві депутати міськради не змогли ухвалити рішення про продаж через аукціон 114 об’єктів комунального майна. 

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