За рік через «Прозорро.Продажі» продали санкційне майно на ₴2 млрд. Фото:Depositphotos

За рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна через систему «Прозорро.Продажі» держава отримала понад 2 мільярди гривень.

Як повідомили у Мінекономіки, всі кошти спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Торги організовує Фонд держмайна України.

Зазначається, що за рік відбулося шість продажів, а вартість активів майже подвоїлася. Серед реалізованих лотів:

квартира та каменеобробне підприємство «Каштан» колаборанта Володимира Сальдо;

квартира та агрокомпанія «Інвестагро» російського олігарха Михайла Шелкова;

завод з виробництва упаковки «ПентоПак» російсько-грецького олігарха Івана Саввіді;

газобетонний завод «Аерок» російського олігарха Андрія Молчанова.

Найдорожчим активом став «Аерок» — його продали майже за 1,9 мільярда гривень. Найбільший інтерес викликала конфіскована квартира Сальдо в Одесі, за яку змагалися 9 учасників.

Нагадаємо, що у Миколаєві депутати міськради не змогли ухвалити рішення про продаж через аукціон 114 об’єктів комунального майна.