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Податок на прибуток: за 4 місяці підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴342 млн

Краєвид Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

За січень-квітень цього року підприємства та організації Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 342 мільйони гривень податку на прибуток.

Про це повідомили в обласному управлінні податкової служби.

До державного бюджету юридичні особи області спрямували 329,6 мільйонів гривень, що становить 6,5% від загального збору по Україні. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це на майже 23% більше — надходження зросли на 61,4 мільйони гривень.

До місцевих бюджетів за цей час надійшло 40,4 мільйони гривень, що на 12,7 мільйонів гривень більше, ніж торік.

Також відзначається зростання надходжень від великих платників. Зокрема, за чотири місяці вони перерахували 11 мільйонів гривень, що трохи перевищує минулорічний показник у 10,8 мільйони гривень.

Нагадаємо, за чотири місяці цього року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 870,8 мільйонів гривень на забезпечення української армії.

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