ЄС не продовжив «торговий безвіз» для України: з 6 червня діятимуть тимчасові правила
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- Світлана Іванченко
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20:21, 22 травня, 2025
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Євросоюз вирішив не продовжувати дію «торгового безвізу» з Україною. Замість цього з 6 червня запроваджуються тимчасові правила торгівлі, які затвердила Єврокомісія.
Про це повідомив представник Єврокомісії Балаж Уйварі, пише PAP.
Нові правила були ухвалені 22 травня в межах спеціальної комітетської процедури — їх підтримали представники країн-членів ЄС.
Зазначається, що ці обмеження діятимуть до підписання нової довгострокової угоди з Україною в рамках Угоди про асоціацію.
Уйварі пояснив, що без цих перехідних заходів торгівля повернулася б до довоєнних умов, які діяли до початку повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, «торговий безвіз» дозволяв українському бізнесу безмитно ввозити товари до ЄС.
Раніше повідомлялось, що Україна і Норвегія планують продовжити безвіз на транзитні перевезення українськими перевізниками.
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