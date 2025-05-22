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ЄС не продовжив «торговий безвіз» для України: з 6 червня діятимуть тимчасові правила

Колона вантажівок на автостраді. Ілюстративне фото: pixabay.comКолона вантажівок на автостраді. Ілюстративне фото: pixabay.com

Євросоюз вирішив не продовжувати дію «торгового безвізу» з Україною. Замість цього з 6 червня запроваджуються тимчасові правила торгівлі, які затвердила Єврокомісія.

Про це повідомив представник Єврокомісії Балаж Уйварі, пише PAP.

Нові правила були ухвалені 22 травня в межах спеціальної комітетської процедури — їх підтримали представники країн-членів ЄС.

Зазначається, що ці обмеження діятимуть до підписання нової довгострокової угоди з Україною в рамках Угоди про асоціацію.

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Уйварі пояснив, що без цих перехідних заходів торгівля повернулася б до довоєнних умов, які діяли до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, «торговий безвіз» дозволяв українському бізнесу безмитно ввозити товари до ЄС.

Раніше повідомлялось, що Україна і Норвегія планують продовжити безвіз на транзитні перевезення українськими перевізниками.

 

 

 

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