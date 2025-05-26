Майже ₴1,2 млн штрафів: податківці перевірили нічні клуби Миколаєва

Нічний Миколаїв. Ілюстративне фото: Дмитро Берін

Підприємці Миколаївщини заплатять майже 1,2 мільйона гривень штрафу за продаж алкоголю та сигарет без ліцензій у нічних клубах під час комендантської години, а також за неоформлених працівників.

Про це повідомили в обласному управлінні податкової після перевірок у нічних клубах Миколаєва.

Під час інспекцій зафіксували торгівлю підакцизними товарами без відповідних ліцензій, зокрема у закладах, що працюють на спрощеній системі оподаткування, яка не передбачає такої діяльності.

Також порушували законодавства щодо цін на тютюнову продукцію, обігу товарів без акцизних марок та без супровідних документів. Крім того, не дотримувались правил використання касових апаратів.

Зазначається, що у закладах виявили 11 працівників, яких офіційно не працевлаштували. Так, за кожну неоформлену особу передбачений штраф у розмірі 80 тисяч гривень.

Матеріали перевірки передані до Південного міжрегіонального управління Держпраці для накладення штрафів, а також до Національної поліції в Миколаївській області — для реагування на роботу закладів у комендантську годину без дозволів.

Раніше повідомлялось, що миколаївське підприємство «Ойл Ультра» не пустило інспекторів на перевірку, через що отримали штраф 170 тисяч гривень.