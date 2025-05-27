Податок на нерухомість: до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили понад ₴82 млн

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За чотири місяці цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили 82,1 мільйон гривень податку на нерухомість.

В обласному управлінні ДПС зазначили, що це майже на 11,8 мільйонів гривень більше, ніж у аналогічний період минулого року.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості — юридичні особи, які перерахували 64,1 мільйон гривень. Фізичні особи — власники майна перерахували до місцевих бюджетів 18 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у першому кварталі цього року місцеві бюджети Миколаївської області отримали від податку на нерухомість майже 48 мільйона гривень.