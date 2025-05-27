  • вівторок

    27 травня, 2025

  • 17.4°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 27 травня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 17.4° Слабкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Податок на нерухомість: до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили понад ₴82 млн

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За чотири місяці цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили 82,1 мільйон гривень податку на нерухомість. 

В обласному управлінні ДПС зазначили, що це майже на 11,8 мільйонів гривень більше, ніж у аналогічний період минулого року.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості — юридичні особи, які перерахували 64,1 мільйон гривень. Фізичні особи — власники майна перерахували до місцевих бюджетів 18 мільйонів гривень. 

Нагадаємо, що у першому кварталі цього року місцеві бюджети Миколаївської області отримали від податку на нерухомість майже 48 мільйона гривень.

Останні новини про: Миколаївщина

«Нібулон» став найбільшим роботодавцем Миколаївщини, на Одещині та Херсонщині лідирують енергокомпанії, — Опендатабот
За тиждень на Миколаївщині народилось 70 малюків
Миколаївщина верифікувала понад 31% адрес у Єдиному державному реєстрі
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві не вистачає 136 лікарів: майже третина медиків — пенсіонери

Аліна Квітко
новини

Єдині в регіоні: у Миколаївській обласній клінічній лікарні тепер діагностують причини ішемічного інсульту

Юлія Бойченко
новини

Слідчі поліції у Миколаєві використовують ізраїльську систему Cellebrite для зламу заблокованих смартфонів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У мерії Миколаєва пояснили, чому поспішають зі злиттям лікарень — інакше вирішувати буде Кім

Аліна Квітко
новини

«Комунікують з НСЗУ та залучають гуманітарну допомогу», — у Сєнкевича відповіли, чому не можна скорочувати міськздоров‘я у Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївщина верифікувала понад 31% адрес у Єдиному державному реєстрі
За тиждень на Миколаївщині народилось 70 малюків
«Нібулон» став найбільшим роботодавцем Миколаївщини, на Одещині та Херсонщині лідирують енергокомпанії, — Опендатабот

Слідчі поліції у Миколаєві використовують ізраїльську систему Cellebrite для зламу заблокованих смартфонів

Єдині в регіоні: у Миколаївській обласній клінічній лікарні тепер діагностують причини ішемічного інсульту

2 години тому

У мерії Миколаєва пояснили, чому поспішають зі злиттям лікарень — інакше вирішувати буде Кім

Аліна Квітко

Головне сьогодні