Жителям Миколаївщини, які отримали інвалідність через обстріли регіону, виплатили ₴54 млн компенсації

Директорка департаменту соціального захисту населення розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва та перекладач жестової мови Олексій Сімірякін. Фото: «МикВісті»

У 2025 році внаслідок російських обстрілів 14 жителів Миколаївської області отримали інвалідність. Їм виплачено компенсацію на загальну суму 54,3 мільйона гривень.

Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва під час брифінгу у вівторок, 27 травня, пишуть «МикВісті».

За її словами, фінансова допомога надається в межах державної програми соціального захисту. Вона охоплює як дорослих, так і дітей з інвалідністю віком до 18 років, якщо інвалідність настала внаслідок поранень, отриманих через вибухи на території України.

— Є можливість отримати як одноразову компенсацію, так і щорічну допомогу. Для цього потрібно встановити зв’язок між інвалідністю та ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами чи вибухами, та звернутися до управлінь соціального захисту населення для оформлення відповідного виду допомоги. Фінансування здійснюється в повному обсязі. Усі, хто, на жаль, зазнав поранень через вибухи, можуть звертатися — є можливість отримати грошову підтримку, — зазначила Оксана Єльчієва.

Нагадаємо, у Миколаївській області мешканцям, чиє житло постраждало через російські обстріли, виплатили понад 456 мільйонів гривень. А більше тисячі громадян отримали сертифікати на понад 1,4 мільярда гривень для придбання нових осель.