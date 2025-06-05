Укриття на пляжах Коблевого мають будувати підприємці, — сільський голова

Табличка-вказівник шляху до найближчого укриття на одеському пляжі. Ілюстративне фото «МикВісті»

Попри закриті пляжі та мінну небезпеку, курорт Коблеве планує приймати відпочивальників в цьому році. Але лише там, де будуть укриття. І будувати їх, за словами Коблівського сільського голови Володимира Панича, мають самі підприємці.

Про це йдеться в статті «МикВісті» та «Одеського життя»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?»

За словами Панича, сьогодні в Коблевому працює лише 4% баз відпочинку — переважно ті, які мають басейни. Для них обов’язковою умовою стане наявність захисної споруди поряд. Перевірки на безпечність стартують уже в червні. Їх проводитимуть місцева влада разом із рятувальниками.

На думку сільського голови, саме бізнес має інвестувати у будівництво укриттів на пляжах.

— Для відкриття пляжного сезону над укриттями має працювати бізнес, адже саме вони запрошують гостей (відпочивальників, — прим.). Тому для відпочинку мають бути витримані умови безпеки, — впевнений Володимир Панич.

Однак, Панич уточнив, що громада готова підтримувати бізнес у створенні необхідної інфраструктури.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».