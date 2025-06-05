Укриття на пляжах Коблевого мають будувати підприємці, — сільський голова
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- Світлана Іванченко
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8:06, 05 червня, 2025
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Попри закриті пляжі та мінну небезпеку, курорт Коблеве планує приймати відпочивальників в цьому році. Але лише там, де будуть укриття. І будувати їх, за словами Коблівського сільського голови Володимира Панича, мають самі підприємці.
Про це йдеться в статті «МикВісті» та «Одеського життя»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?»
За словами Панича, сьогодні в Коблевому працює лише 4% баз відпочинку — переважно ті, які мають басейни. Для них обов’язковою умовою стане наявність захисної споруди поряд. Перевірки на безпечність стартують уже в червні. Їх проводитимуть місцева влада разом із рятувальниками.
На думку сільського голови, саме бізнес має інвестувати у будівництво укриттів на пляжах.
— Для відкриття пляжного сезону над укриттями має працювати бізнес, адже саме вони запрошують гостей (відпочивальників, — прим.). Тому для відпочинку мають бути витримані умови безпеки, — впевнений Володимир Панич.
Однак, Панич уточнив, що громада готова підтримувати бізнес у створенні необхідної інфраструктури.
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