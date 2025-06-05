  • четвер

    5 червня, 2025

  • 20.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 20.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Укриття на пляжах Коблевого мають будувати підприємці, — сільський голова

Табличка-вказівник шляху до найближчого укриття на одеському пляжі. Ілюстративне фото «МикВісті»Табличка-вказівник шляху до найближчого укриття на одеському пляжі. Ілюстративне фото «МикВісті»

Попри закриті пляжі та мінну небезпеку, курорт Коблеве планує приймати відпочивальників в цьому році. Але лише там, де будуть укриття. І будувати їх, за словами Коблівського сільського голови Володимира Панича, мають самі підприємці.

Про це йдеться в статті «МикВісті» та «Одеського життя»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?»

За словами Панича, сьогодні в Коблевому працює лише 4% баз відпочинку — переважно ті, які мають басейни. Для них обов’язковою умовою стане наявність захисної споруди поряд. Перевірки на безпечність стартують уже в червні. Їх проводитимуть місцева влада разом із рятувальниками.

На думку сільського голови, саме бізнес має інвестувати у будівництво укриттів на пляжах.

— Для відкриття пляжного сезону над укриттями має працювати бізнес, адже саме вони запрошують гостей (відпочивальників, — прим.). Тому для відпочинку мають бути витримані умови безпеки, — впевнений Володимир Панич.

Однак, Панич уточнив, що громада готова підтримувати бізнес у створенні необхідної інфраструктури.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Останні новини про: Укриття

У Миколаєві відремонтували укриття в закладі позашкільної освіти
«Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?
У Миколаєві понад рік працює підземна школа, на ремонт якої збирала кошти «Українська правда»
Реклама

Читайте також:

новини

Фейковий обстріл по складу із зерном. Суд у Миколаєві почав слухати справу проти депутата «ОПЗЖ»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Тенісисти з Миколаєва вибороли медалі на обласному чемпіонаті серед дітей та молоді

Даріна Мельничук
новини

Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

Світлана Іванченко
новини

«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

Катерина Середа
новини

«Аптеки для наркозалежних» у Миколаєві: у міськраді пропонують перенести видачу препаратів з центру міста

Аліна Квітко

Останні новини про: Укриття

У Миколаєві понад рік працює підземна школа, на ремонт якої збирала кошти «Українська правда»
«Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?
У Миколаєві відремонтували укриття в закладі позашкільної освіти

Дронова атака на Миколаївщину: є поранений, пошкоджений мікроавтобус

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси