Південноукраїнськ увійшов до десятки найспроможніших громад України у 2025 році

Краєвид Південноукраїнська. Фото: Facebook/pivdennoukrayinsk

Південноукраїнськ потрапив до десятки найспроможніших громад України у 2025 році, посівши місце серед лідерів за обсягом вилучень до державного бюджету.

Про це свідчать результати дослідження Руху ЧЕСНО, пишуть «МикВісті».

До переліку також увійшли великі обласні центри: Одеса, Львів, Дніпро, Полтава, Луцьк, Черкаси, Житомир і Вінниця, а також Слобожанська селищна громада, яка, як і Південноукраїнськ, передає державі 25% свого бюджету.

Загалом на десять найспроможніших громад припадає понад 53% реверсних дотацій, хоча реверсними залишаються лише близько 15% громад.

Топ-10 найспроможніших громад України. Інфографіка: Руху ЧЕСНО

Водночас за регіональним розподілом найбільше дотацій перекажуть громади Дніпропетровської, Львівської та Київської областей. На громади Дніпропетровської області припадає майже чверть усіх реверсних дотацій країни.

Цьогоріч уряд поновив практику реверсних дотацій, за винятком прифронтових громад — для них реверсні платежі збережено. Передбачається перерозподіл майже 15 мільярдів гривень на підтримку саме деокупованих та прифронтових територій. Додатково держава спрямує ще 37,5 мільярдів гривень на допомогу громадам, що постраждали від повномасштабної війни.

Загострення воєнної ситуації суттєво змінило картину найспроможніших громад: із рейтингу вибули промислові центри — Харківська, Запорізька, Енергодарська та Маріупольська громади. У у 2021 році на десятку лідерів припадало 45% реверсних дотацій.

Наргадаємо, що Уряд виділив додаткову субвенцію 272,5 мільйонів гривень на безпеку в закладах освіти, серед регіонів-отримувачів — і Миколаївська область.