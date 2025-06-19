Миколаївщина спрямувала ₴6,6 млрд на соціальні потреби

Миколаїв. Архівне фото «МикВісті»

За перші п’ять місяців 2025 року підприємства та жителі Миколаївської області сплатили 6,6 мільярда гривень єдиного соціального внеску. Це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Єдиний внесок — це обов’язковий платіж, який іде на пенсії, лікарняні, допомогу з безробіття та інші соціальні виплати.

Порівняно із минулорічними надходженнями у січні–травні держава отримала додатково 1,1 мільярда гривень для забезпечення соціальних програм.

Також нагадаємо, що за січень-травень цього року жителі Миколаївщини перерахували до бюджету 6 мільярдів гривень податку на доходи.