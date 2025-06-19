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Миколаївщина спрямувала ₴6,6 млрд на соціальні потреби

Миколаїв. Архівне фото «МикВісті»Миколаїв. Архівне фото «МикВісті»

За перші п’ять місяців 2025 року підприємства та жителі Миколаївської області сплатили 6,6 мільярда гривень єдиного соціального внеску. Це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Єдиний внесок — це обов’язковий платіж, який іде на пенсії, лікарняні, допомогу з безробіття та інші соціальні виплати.

Порівняно із минулорічними надходженнями у січні–травні держава отримала додатково 1,1 мільярда гривень для забезпечення соціальних програм.

Також нагадаємо, що за січень-травень цього року жителі Миколаївщини перерахували до бюджету 6 мільярдів гривень податку на доходи.

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