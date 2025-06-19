Миколаївщина спрямувала ₴6,6 млрд на соціальні потреби
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- Марія Хаміцевич
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15:39, 19 червня, 2025
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За перші п’ять місяців 2025 року підприємства та жителі Миколаївської області сплатили 6,6 мільярда гривень єдиного соціального внеску. Це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Єдиний внесок — це обов’язковий платіж, який іде на пенсії, лікарняні, допомогу з безробіття та інші соціальні виплати.
Порівняно із минулорічними надходженнями у січні–травні держава отримала додатково 1,1 мільярда гривень для забезпечення соціальних програм.
Також нагадаємо, що за січень-травень цього року жителі Миколаївщини перерахували до бюджету 6 мільярдів гривень податку на доходи.
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