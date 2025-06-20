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В мерії Миколаєва планують витратити ₴1 млн на виготовлення понад тисячі нагород

Медаль «За оборону Миколаєва». Фото: архів «МикВісті»Медаль «За оборону Миколаєва». Фото: архів «МикВісті»

Миколаївська міська рада оголосила тендер на виготовлення 1083 почесних нагород міського голови «За оборону Миколаєва». Очікувана вартість закупівлі становить 1 мільйон гривень. 

Відповідний тендер опублікований у системі ProZorro, пишуть «МикВісті».

Згідно з технічним завданням, до замовлення входять нагрудні знаки двох ступенів, посвідчення та футляри. Всі елементи виготовляються за індивідуальним дизайном із чітко визначеними параметрами, кольорами, оздобленням і написами.

Перший ступінь нагороди має вигляд хреста золотого кольору зі зображенням скульптури Святого Миколая та написом «За оборону Миколаєва», доповнений цифрами «20» та «22», що символізують рік бойових дій — 2022. Другий ступінь — срібного кольору з подібним дизайном, але з відмінним маркуванням.

У комплект також входить посвідчення з гербом міста і відповідним написом, оформлене у синьому кольорі, та футляр із балакрону, оздоблений золотим тисненням.

Після укладення договору постачальник має виготовити нагороди протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки від замовника.

Скриншоти тендерної документації на ProZorroСкриншоти тендерної документації на ProZorro
Скриншоти тендерної документації на ProZorroСкриншоти тендерної документації на ProZorro

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року відбулась презентація медалі «За оборону Миколаєва». Відзнакою нагороджуватимуть захисників, які приймали участь в обороні міста з перших днів повномасштабного вторгнення.

Торік міськрада також замовляла 1100 медалей «За оборону Миколаєва». Стартова вартість тодішнього тендеру складала 1 мільйон 20 тисяч гривень, однак після проведення торгів суму знизили до 843 тисяч.

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