В мерії Миколаєва планують витратити ₴1 млн на виготовлення понад тисячі нагород

Медаль «За оборону Миколаєва». Фото: архів «МикВісті»

Миколаївська міська рада оголосила тендер на виготовлення 1083 почесних нагород міського голови «За оборону Миколаєва». Очікувана вартість закупівлі становить 1 мільйон гривень.

Відповідний тендер опублікований у системі ProZorro, пишуть «МикВісті».

Згідно з технічним завданням, до замовлення входять нагрудні знаки двох ступенів, посвідчення та футляри. Всі елементи виготовляються за індивідуальним дизайном із чітко визначеними параметрами, кольорами, оздобленням і написами.

Перший ступінь нагороди має вигляд хреста золотого кольору зі зображенням скульптури Святого Миколая та написом «За оборону Миколаєва», доповнений цифрами «20» та «22», що символізують рік бойових дій — 2022. Другий ступінь — срібного кольору з подібним дизайном, але з відмінним маркуванням.

У комплект також входить посвідчення з гербом міста і відповідним написом, оформлене у синьому кольорі, та футляр із балакрону, оздоблений золотим тисненням.

Після укладення договору постачальник має виготовити нагороди протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки від замовника.

Скриншоти тендерної документації на ProZorro Скриншоти тендерної документації на ProZorro