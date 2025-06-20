В мерії Миколаєва планують витратити ₴1 млн на виготовлення понад тисячі нагород
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- Аліна Квітко
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12:42, 20 червня, 2025
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Миколаївська міська рада оголосила тендер на виготовлення 1083 почесних нагород міського голови «За оборону Миколаєва». Очікувана вартість закупівлі становить 1 мільйон гривень.
Відповідний тендер опублікований у системі ProZorro, пишуть «МикВісті».
Згідно з технічним завданням, до замовлення входять нагрудні знаки двох ступенів, посвідчення та футляри. Всі елементи виготовляються за індивідуальним дизайном із чітко визначеними параметрами, кольорами, оздобленням і написами.
Перший ступінь нагороди має вигляд хреста золотого кольору зі зображенням скульптури Святого Миколая та написом «За оборону Миколаєва», доповнений цифрами «20» та «22», що символізують рік бойових дій — 2022. Другий ступінь — срібного кольору з подібним дизайном, але з відмінним маркуванням.
У комплект також входить посвідчення з гербом міста і відповідним написом, оформлене у синьому кольорі, та футляр із балакрону, оздоблений золотим тисненням.
Після укладення договору постачальник має виготовити нагороди протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки від замовника.
Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року відбулась презентація медалі «За оборону Миколаєва». Відзнакою нагороджуватимуть захисників, які приймали участь в обороні міста з перших днів повномасштабного вторгнення.
Торік міськрада також замовляла 1100 медалей «За оборону Миколаєва». Стартова вартість тодішнього тендеру складала 1 мільйон 20 тисяч гривень, однак після проведення торгів суму знизили до 843 тисяч.
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