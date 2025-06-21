Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴940 млн єдиного податку

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

За перші п’ять місяців цього року підприємці Миколаївщини сплатили понад 943 мільйони гривень єдиного податку, що на 170 мільйонів гривень або на 22% більше, ніж торік.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Як зазначається, єдиний податок займає 21,7% у загальній структурі надходжень до місцевих бюджетів. Всі зібрані кошти спрямовуються безпосередньо на потреби громад. Зокрема, на соціальні програми, відновлення інфраструктури, ліквідацію наслідків бойових дій.

Нагадаємо, що за перші п’ять місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 4,3 мільярди гривень податків і зборів.