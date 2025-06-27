Бізнес Миколаївщини поповнив бюджет на ₴460 млн. Фото: niknews.mk.ua

У січні–травні 2025 року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів 460 мільйонів гривень податку на прибуток.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 407,6 мільйона гривень — це на 77,8 мільйона або 23,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До місцевих бюджетів сплачено 52,4 мільйона гривень — це на 46,8% більше, ніж торік.

Великі платники податків перерахували до обласного бюджету 19,2 мільйона гривень, що на 2,6 мільйона більше, ніж у 2024 році. Зростання склало понад 15%.

Нагадаємо, що у перші два місяці 2025 року підприємства Миколаївської області експортували товарів на понад 90 мільйонів доларів, тоді як імпорт сягнув майже 110 мільйонів.