  • субота

    28 червня, 2025

  • 20.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 червня , 2025 субота

  • Миколаїв • 20.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бізнес Миколаївщини поповнив бюджет на ₴460 млн

Бізнес Миколаївщини поповнив бюджет на ₴460 млн. Фото: niknews.mk.uaБізнес Миколаївщини поповнив бюджет на ₴460 млн. Фото: niknews.mk.ua

У січні–травні 2025 року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів 460 мільйонів гривень податку на прибуток.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 407,6 мільйона гривень — це на 77,8 мільйона або 23,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До місцевих бюджетів сплачено 52,4 мільйона гривень — це на 46,8% більше, ніж торік.

Великі платники податків перерахували до обласного бюджету 19,2 мільйона гривень, що на 2,6 мільйона більше, ніж у 2024 році. Зростання склало понад 15%.

Нагадаємо, що у перші два місяці 2025 року підприємства Миколаївської області експортували товарів на понад 90 мільйонів доларів, тоді як імпорт сягнув майже 110 мільйонів. 

Останні новини про: Бізнес та економіка

₴460 млн до місцевих бюджетів: Одещина серед лідерів зі сплати податку на нерухомість
До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴30 млн рентної плати
Рахункова палата: 90% держзакупівель у 2024 році провели без конкуренції
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві встановлять нові зупинки на Великій Морській за ₴866 тис.

Аліна Квітко
новини

У Лиманах під Миколаєвом за ₴1,4 млн відновлять сільраду, зруйновану обстрілом у 2022 році

Аліна Квітко
новини

«Збираємо голоси по крихтах», — мер Миколаєва Сєнкевич закрив засідання сесії через відсутність депутатів

Аліна Квітко
новини

Міськрада Миколаєва підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» до ₴100 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати міської ради просять ВРУ не ухвалювати законопроєкт, що може скоротити кількість ліцеїв у Миколаєві

Юлія Бойченко

Останні новини про: Бізнес та економіка

Рахункова палата: 90% держзакупівель у 2024 році провели без конкуренції
До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴30 млн рентної плати
₴460 млн до місцевих бюджетів: Одещина серед лідерів зі сплати податку на нерухомість

На Тилігульському лимані досі немає стоянки для автівок туристів: чекають затвердження меж парку

Через ворожу атаку частина Херсонщини може надовго залишитися без світла

13 годин тому

У Миколаєві збудують дитячий будинок сімейного типу за кошти фонду Зеленської

Аліна Квітко

Головне сьогодні