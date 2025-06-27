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Рахункова палата: 90% держзакупівель у 2024 році провели без конкуренції

Логотип платформи публічних закупок. Ілюстративне фото: ProzorroЛоготип платформи публічних закупок. Ілюстративне фото: Prozorro

У 2024 році лише незначна частина державних закупівель відбулася за конкурентною процедурою — відкриті торги склали лише 0,0003% від загальної кількості. 

Про це йдеться в аналізі Рахункової палати на основі щорічного звіту Мінекономіки.

Зазначається, що лише 10,3% закупівель провели через електронну систему Prozorro, а повністю відкриті торги — всього 11 разів на рік. Це лише 0,0003% від загальної кількості закупівель і вшестеро менше, ніж у 2023 році.

У Рахунковій палаті пояснили, що звіт Мінекономіки не охоплює всі закупівлі за публічні кошти. Зокрема, не враховано допорогові закупівлі, оборонні замовлення та інші, які здійснювалися без електронної системи. В умовах воєнного стану більшість закупівель проводилися напряму — укладенням договорів з одним учасником, без конкуренції.

«Так, згідно з даними зі звіту Мінекономіки, із понад 3,3 мільйонів проведених у 2024 році закупівель, через ЕСЗ пройшло лише 340 тиcяч з очікуваною вартістю 637,11 мільярдів гривень (10,3% загальної кількості закупівель або 67,79% від загальної суми закупівель). Решта ж закупівель — проведені без конкуренції», — наголосили у Рахунковій палаті.

Серед закупівель, проведених через ЕСЗ, 4,5% припадає на запити пропозицій через Prozorro Market, а 5,6% — на спрощені відкриті торги з особливостями, які часто також відбувалися за участю лише одного постачальника. Згідно з аналізом, 65% таких процедур відбулися без конкуренції.

Рахункова палата рекомендує Мінекономіки доповнити щорічний звіт повною інформацією про всі закупівлі, включно з оборонними та тими, що не перевищують 50 тисяч гривень. Це, на думку аудиторів, дозволить краще оцінити стан прозорості й ефективності у сфері публічних витрат.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет почав розслідування проти двох будівельних компаній, які могли домовитися між собою під час участі в державних тендерах.

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