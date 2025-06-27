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У Лиманах під Миколаєвом за ₴1,4 млн відновлять сільраду, зруйновану обстрілом у 2022 році

Зруйнована будівля сільської ради у селі Лимани. Фото: архів «МикВісті», квітень 2022 рікЗруйнована будівля сільської ради у селі Лимани. Фото: архів «МикВісті», квітень 2022 рік

У Лиманах капітально відремонтують приміщення сільської ради, яке було зруйноване внаслідок обстрілу у квітні 2022 року. Ремонт коштуватиме 1,4 мільйона гривень.

Відповідний тендер опубліковано на Prozorro.

Роботи виконає компанія «Еліт-буд-гарант» до 31 жовтня 2025 року.

За словами старости Лиманів Наталії Панашій, перші кроки до відновлення громада зробила власними силами: полагодили дах і частково укріпили стіни.

— Зараз приміщення порожнє — усередині немає нічого: ні штукатурки, ні проводки. Після завершення робіт плануємо повернутися туди працювати, — розповіла Наталія Панашій в коментарі «МикВісті».

Як відомо, будівля постраждала внаслідок прямого влучання в ніч з 7 на 8 квітня 2022 року. Тоді повністю зруйнувало кабінет старости та приймальню. У лютому 2023 року громада вирішила відновлювати сільраду. Роботи розпочали 1 березня.

— Нам допомогла Галицинівська громада, щось привезли волонтери. А мій кабінет буде знову зеленим — як і до війни. До обстрілу в ньому росли 123 квітки, після прильоту вижили лише кілька кактусів, — розповідала Наталія Панашій.

Статорста села Лимани в зруйнованій будівля сільської ради у селі Лимани. Фото: архів «МикВісті», квітень 2022 рікСтаторста села Лимани в зруйнованій будівля сільської ради у селі Лимани. Фото: архів «МикВісті», квітень 2022 рік
Статорста села Лимани в зруйнованій будівля сільської ради у селі Лимани. Фото: архів «МикВісті», квітень 2022 рікСтаторста села Лимани в зруйнованій будівля сільської ради у селі Лимани. Фото: архів «МикВісті», квітень 2022 рік

Нагадаємо, села Лимани та Лупареве під Миколаєвом із середини березня 2022 року знаходились під постійними обстрілами з боку російських військ. У липні окупанти обстріляли село Лимани касетними боєприпасами. Тоді було пошкоджено дитячий садок та будівлю адміністрації громади, а також знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. 

Нагадаємо, у квітні 2022 року «МикВісті» у квітні поспілкувалися з місцевими жителями, які розповіли про своє життя під час війни. Обстріли села припинилися тільки після деокупації Херсона. 

Читай також репортаж «МикВісті» з сіл Лупареве та Лимани: «Як жити в селі, коли через річку окупанти».

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