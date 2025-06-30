Підприємства Миколаївщини сплатили майже ₴30 млн екологічного податку

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

За перші п’ять місяців 2025 року підприємства Миколаївської області перерахували 29,5 мільйона гривень екологічного податку до бюджетів усіх рівнів.

Як повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області, до державного бюджету надійшло 19,1 мільйон гривень, ще 10,4 мільйони гривень — до місцевих.

У податковій наголошують, що екологічний податок — це обов’язковий платіж, який сплачують підприємства за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел, зокрема двоокису вуглецю, за скиди у водні об’єкти, а також за розміщення та тимчасове зберігання промислових і радіоактивних відходів.

Нагадаємо, що упродовж січня-квітня цього року підприємства Миколаївської області сплатили 22,8 мільйона гривень екоподатку.