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До місцевих бюджетів Миколаївщини перерахували понад ₴7 млн екоподатку

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

Упродовж січня-квітня цього року підприємства Миколаївської області сплатили 22,8 мільйона гривень екологічного податку до бюджетів усіх рівнів.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

З цієї суми понад 15 мільйонів гривень надійшло до державного бюджету, ще 7,7 мільйона — до місцевих бюджетів.

Як пояснюють податківці, екологічний податок сплачують суб’єкти господарювання за шкоду довкіллю: зокрема, за викиди забруднюючих речовин в атмосферу зі стаціонарних джерел, у тому числі за викиди CO₂, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, а також за розміщення і тимчасове зберігання відходів, включаючи радіоактивні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області спостерігається суттєве скорочення надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища з екологічного податку — більш ніж у три рази порівняно з довоєнним періодом.

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