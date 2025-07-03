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У травні українці отримали рекордні ₴490 млн національного кешбеку

Ілюстраційне фото: depositphotosУкраїнці отримали рекордні 490 мільйонів гривень національного кешбекуІлюстраційне фото: depositphotos

Українці отримали рекордні 490 мільйонів гривень у межах програми Національного кешбеку за травень 2025 року. Це найбільша сума виплат за місяць із моменту запуску ініціативи у вересні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Виплати за покупки товарів українського виробництва у травні отримали понад 3,5 мільйона громадян. Загалом за 9 місяців дії програми українцям уже виплатили майже 3 мільярди гривень кешбеку.

У межах програми покупці отримують 10% кешбеку за товари вітчизняного виробництва. Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання книжок, медикаментів, на благодійність або переказати на потреби військових. Ці опції діятимуть до кінця 2025 року.

Нагадаємо, у вересні 2024 року в Україні розпочалась реалізація програми «Національний кешбек», в рамках якої 646 378 громадян отримали фінансову підтримку на загальну суму 37,2 мільйона гривень. 

На Миколаївщині до програми доєдналося 19 місцевих виробників. Миколаївська область займає 21 місце серед усіх областей України за темпами залучення підприємців до програми.

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