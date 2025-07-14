Бізнес Миколаївщини сплатив до державного бюджету понад 1,6 мільярда гривень податку

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

У першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області перерахували до державного бюджету понад 1,6 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що це на 113% або на 189,1 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, ця сума становить 21,4% від усіх надходжень до державного бюджету.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року податкові аудитори Миколаївщини провели 418 перевірок, до бюджету донарахували понад 595 мільйонів гривень.

Також у першому півріччі 2025 року підприємці Миколаївської області поповнили місцеві бюджети на 19,8 мільйона гривень, сплативши за ліцензії на виробництво та продаж підакцизних товарів. Зокрема, йдеться про спирт коньячний, алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет та пальне.