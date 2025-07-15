  • вівторок

    15 липня, 2025

  • 31.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 31.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴1 млрд єдиного податку

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

У першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад один мільярд гривень єдиного податку.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що це на 21,3% або на 176,3 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фізичні особи-підприємці з початку року сплатили до місцевих бюджетів 586,8 мільйона гривень єдиного податку. Юридичні особи перерахували 79,8 мільйона гривень, а сільськогосподарські товаровиробники — 337,7 мільйона. Загалом частка єдиного податку у надходженнях до місцевих бюджетів становить 19,5 відсотка.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року податкові аудитори Миколаївщини провели 418 перевірок, до бюджету донарахували понад 595 мільйонів гривень.

Також у першому півріччі 2025 року підприємці Миколаївської області поповнили місцеві бюджети на 19,8 мільйона гривень, сплативши за ліцензії на виробництво та продаж підакцизних товарів. Зокрема, йдеться про спирт коньячний, алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет та пальне.

Останні новини про: Бізнес та економіка

«Укрзалізниця» цього року планує звільнити 25% адміністративного персоналу
«Виявляють стриманість», — Марінов про готовність партнерів інвестувати в економіку Миколаївщини
За три роки бізнес отримав мікрогрантів на ₴79,3 млн у Миколаївській області
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині гектар сільгоспземлі коштує понад ₴41 тисячу — одна з найдешевших цін в Україні

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич відповів як бореться з корупцією: не просто змінювати людей, а викоренити системно

Аліса Мелік-Адамян
новини

Розробка генерального плану Миколаєва коштуватиме ₴30 млн: мер відповів, коли почнуться ці роботи

Юлія Бойченко
новини

П’ять ліцеїв Миколаєва отримають техніку для занять з робототехніки

Аліна Квітко
новини

У Німеччині судитимуть коміка, який пожартував про замах на Трампа

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Бізнес та економіка

За три роки бізнес отримав мікрогрантів на ₴79,3 млн у Миколаївській області
«Виявляють стриманість», — Марінов про готовність партнерів інвестувати в економіку Миколаївщини
«Укрзалізниця» цього року планує звільнити 25% адміністративного персоналу

В Інгульському районі Миколаєва планують знести ще дві зупинки

На Миколаївщині виявили ймовірну переплату на тендері з будівництва укриття — понад ₴6 млн

6 годин тому

У Миколаєві відновлюють подачу води після аварії: дитсадочки знову працюватимуть

Головне сьогодні