Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴1 млрд єдиного податку

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

У першому півріччі цього року підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад один мільярд гривень єдиного податку.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що це на 21,3% або на 176,3 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фізичні особи-підприємці з початку року сплатили до місцевих бюджетів 586,8 мільйона гривень єдиного податку. Юридичні особи перерахували 79,8 мільйона гривень, а сільськогосподарські товаровиробники — 337,7 мільйона. Загалом частка єдиного податку у надходженнях до місцевих бюджетів становить 19,5 відсотка.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року податкові аудитори Миколаївщини провели 418 перевірок, до бюджету донарахували понад 595 мільйонів гривень.

Також у першому півріччі 2025 року підприємці Миколаївської області поповнили місцеві бюджети на 19,8 мільйона гривень, сплативши за ліцензії на виробництво та продаж підакцизних товарів. Зокрема, йдеться про спирт коньячний, алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет та пальне.