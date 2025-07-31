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Зміни до держбюджету: Рада ухвалила збільшення видатків на оборону

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: Голос УкраїниЗасідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: Голос України

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо змін до держбюджету України на 2025 рік. Згідно з оновленим документом, видатки на сектор оборони збільшуються на понад 412 мільярдів гривень. 

Про це стало відомо під час у трансляції телеканалу «Рада».

За відповідне рішення проголосували 332 народні депутати.

Як зазначив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк, 115 мільярдів гривень спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони. Крім того, 216 мільярдів гривень — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів. Решту коштів скерують на інші потреби війська.

Крім того, у документі передбачено нову модель розподілу ПДФО (податку на доходи фізичних осіб). А саме, 60% надходитиме до Міністерства оборони; 30% — до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; 10% — буде спрямовано на потреби бойових бригад.

Нагадаємо, що в держбюджеті на 2025 рік витрати на народних депутатів та їх помічників-консультантів зростуть на 26,2%.

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