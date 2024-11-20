Держбюджет-2025: утримання одного нардепа обійдеться більш ніж ₴2 млн

В держбюджеті-2025 витрати на нардепів зростуть на 26,2%. Фото: Голос України

В держбюджеті на 2025 рік витрати на народних депутатів та їх помічників-консультантів зростуть на 26,2%.

При цьому посадові оклади народних обранців не зміняться. Основне підвищення стосується утримання помічників та роботи парламенту.

Загальна сума витрат на одного народного депутата у 2025 році становитиме 2,28 мільйона гривень:

90 тисяч гривень — кошти для компенсації вартості проїзду територією України, які щомісячно видаються народному депутату;

1,59 мільйона гривень — фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України;

350 тисяч гривень — нарахування на оплату праці помічників-консультантів народного депутата України;

8 тисяч гривень — відрядження помічників-консультантів народних депутатів України у виборчі округи (з розрахунку на 10 місяців);

2 тисяч гривень — відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах;

237,9 тисячі гривень — кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера;

670 гривень — відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням зустрічей народного депутата України з виборцями.

Для Управління справами Апарату Верховної Ради у 2025 році передбачено фінансування у розмірі 3,139 мільярда гривень, зокрема:

на законотворчу діяльність — 1,68 мільярда гривень, що включає оплату праці депутатів та їхніх помічників.

на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту — 1,36 мільярда гривень.

на висвітлення діяльності Верховної Ради в ЗМІ та підтримку газети «Голос України» – 78,29 мільйона гривень.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік у другому читанні та в цілому. Документ підтримали 257 народних депутатів.