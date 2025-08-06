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Підприємцям Миколаївщини повернули понад ₴370 млн ПДВ

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

Протягом січня–липня 2025 року 47 підприємців Миколаївської області отримали з державного бюджету 370,7 мільйона гривень відшкодувань податку на додану вартість. 

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Зазначається, що отримати кошти можуть лише ті платники, які ведуть податкову звітність коректно, не здійснюють ризикових операцій та дотримуються усіх норм чинного законодавства.

У податковій запевняють, що процес відшкодування відбувається прозоро, а електронна системи виключає можливість махінацій або втручань.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року 43 підприємства Миколаївської області отримали з державного бюджету 305,4 мільйона гривень відшкодування ПДВ. 

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