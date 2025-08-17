Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    17 серпня, 2025

  • 19.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 17 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 19.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На ринку України падають ціни на кавуни через великий урожай

Миколаївські кавуни, фото AgroPortalМиколаївські кавуни, фото AgroPortal

Покращення погодних умов практично на всій території країни дозволило відновити активно збирати кавуни, що спричиняє збільшення пропозиції на ринку і впливає на ціну.

Про це повідомляє проєкт EastFruit.

Зараз ціни на ці баштанні вже опустилися до 5-15 грн/кг, що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, зазначають аналітики проекту.

За словами фермерів, цінова ситуація посилюється ще й тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку дуже слабкий. Гуртові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажу в роздріб. 

— Через спекотну погоду темпи дозрівання рослин у полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін, – повідомляє EastFruit.

Варто зазначити, що зараз кавуни в Україні реалізуються в середньому на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. При цьому галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни вдасться лише власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку дуже обмежена.

 У той же час ціни на кавуни вагою від 5 кг будуть і надалі падати, оскільки фермери намагатимуться таким чином прискорити темпи реалізації, щоб якнайшвидше розпродати наявні обсяги.

Станом на середину липня на Херсонщині зібрали перші 500 тонн кавунів та понад 46 тисяч тонн зернових культур.

Останні новини про: Аграрна політика

Ціни на соняшник та олію в Україні перевищують світові через низькі запаси
Аграрії на Херсонщині вже зібрали понад 165 тисяч тонн врожаю
Росія вивезла з окупованих територій України 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Аграрна політика

Росія вивезла з окупованих територій України 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю
Аграрії на Херсонщині вже зібрали понад 165 тисяч тонн врожаю
Ціни на соняшник та олію в Україні перевищують світові через низькі запаси

У Миколаєві на проспекті Центральному засохли кущі бірючини

Нові тролейбусні маршрути №11 і №12 у Корабельному районі Миколаєва: графіки руху

16 годин тому

На Миколаївщині за добу ліквідували 54 пожежі — вигоріло понад 65 га

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay