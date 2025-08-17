На ринку України падають ціни на кавуни через великий урожай

Миколаївські кавуни, фото AgroPortal

Покращення погодних умов практично на всій території країни дозволило відновити активно збирати кавуни, що спричиняє збільшення пропозиції на ринку і впливає на ціну.

Про це повідомляє проєкт EastFruit.

Зараз ціни на ці баштанні вже опустилися до 5-15 грн/кг, що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, зазначають аналітики проекту.

За словами фермерів, цінова ситуація посилюється ще й тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку дуже слабкий. Гуртові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажу в роздріб.

— Через спекотну погоду темпи дозрівання рослин у полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін, – повідомляє EastFruit.

Варто зазначити, що зараз кавуни в Україні реалізуються в середньому на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. При цьому галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни вдасться лише власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку дуже обмежена.

У той же час ціни на кавуни вагою від 5 кг будуть і надалі падати, оскільки фермери намагатимуться таким чином прискорити темпи реалізації, щоб якнайшвидше розпродати наявні обсяги.

Станом на середину липня на Херсонщині зібрали перші 500 тонн кавунів та понад 46 тисяч тонн зернових культур.