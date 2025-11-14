Мешканці Заводського району Миколаєва отримали понад ₴180 млн компенсацій за зруйноване та пошкоджене житло

Пошкоджений внаслідок російської атаки будинок у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У Заводському районі Миколаєва мешканцям виплатили понад 180 мільйонів гривень компенсацій за житло, зруйноване чи пошкоджене внаслідок російської агресії.

Про це повідомив голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук у коментарі «МикВісті».

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення мешканці подали 1 тисячу 146 заявок на компенсацію за пошкоджене житло та 216 заявок — за зруйноване.

— Станом на сьогодні компенсації вже отримали 620 заявників із пошкодженим майном на загальну суму 33 мільйона 636 тисяч гривень, а також 158 заявників зі зруйнованим житлом — на суму 149 мільйонів 120 тисяч гривень. Це ті кошти, які вже фактично виплачені людям, — розповів Віктор Дмитрук.

У Заводському районі відновлять 13 багатоповерхівок: що відомо

Нагадаємо, у Миколаєві відновлять 54 багатоквартирних будинки, що постраждали внаслідок російських обстрілів, в межах грантового проєкту «HOPE» (надія, — прим.). До кінця 2025 року планують розробити проєкти на відбудову цих будинків.

Таку кількість багатоквартирних будинків розподілили за районами міста наступним чином:

Центральний район — 22 багатоквартирних будинків;

Заводський район — 13 багатоквартирних будинків;

Інгульський район — 12 багатоквартирних будинків;

Корабельний район — 7 багатоквартирних будинків.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».