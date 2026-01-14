 Сєнкевич: у 2025 році Миколаїв направив ₴150 млн на потреби сил оборони

  • середа

    14 січня, 2026

  • -3.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -3.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони

У 2025 році Миколаїв спрямував 150 мільйонів гривень на підтримку сил оборони, основний акцент зробивши на закупівлі FPV-дронів.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив 13 січня під час звіту про свою діяльність за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

За словами мера, протягом року місто передало військовим FPV-дронів вдвічі більше, ніж у 2024 році.

— Головний акцент — це були FPV-дрони. За рік ми передали їх 4200 одиниць. Це десь на суму біля 55 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж у 2024 році, — сказав Олександр Сєнкевич.

Окрім цього, Миколаїв передавав військовим інше майно — Starlink, дизель-генератори, транспорт, будівельну техніку та значну кількість будівельних матеріалів, які використовуються підрозділами під час виконання бойових завдань.

Раніше, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич показав роботу дрона, придбаного за кошти міського бюджету.

Останні новини про: Місцева політика

Вперше за 4 роки мер Миколаєва провів відкриту нараду з підлеглими
«Це секретна інформація», — Сєнкевич про свою заяву щодо підкупу депутатів за вступ до групи
Домбровська вважає, що мер «залишив Миколаїв у темряві», а відключення вуличних ліхтарів несе загрозу, Сєнкевич просить її зупинитись
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич заявив, що журналістка МикВісті «не відповідає за свої слова», а на тротуар Панченка не витрачались кошти. Як насправді?

Аліса Мелік-Адамян
новини
На кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття, — Сєнкевич

Ірина Олехнович
новини
Миколаїв отримав менше міжнародної допомоги у 2025 році, ніж торік, — Сєнкевич

Анна Гакман
новини
«Ми хочемо грохнути більшість». НАБУ опублікувало «плівки Тимошенко», на яких вона домовлялась з депутатами за голосування

Аліса Мелік-Адамян
новини
У пологовому №3 Миколаєва за три місяці роботи мамографа патології виявили у 50% пацієнток

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

Домбровська вважає, що мер «залишив Миколаїв у темряві», а відключення вуличних ліхтарів несе загрозу, Сєнкевич просить її зупинитись
«Це секретна інформація», — Сєнкевич про свою заяву щодо підкупу депутатів за вступ до групи
Вперше за 4 роки мер Миколаєва провів відкриту нараду з підлеглими

КОРУПЦІЯ

Тимошенко отримала підозру: в офісі «Батьківщини» відбулися обшуки

4 години тому

Завод у Миколаєві переробив вже 4,5 тис. тонн будівельних відходів

Юлія Бойченко

Головне сьогодні