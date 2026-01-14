Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
10:44, 14 січня, 2026
-
У 2025 році Миколаїв спрямував 150 мільйонів гривень на підтримку сил оборони, основний акцент зробивши на закупівлі FPV-дронів.
Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив 13 січня під час звіту про свою діяльність за 2025 рік, пишуть «МикВісті».
За словами мера, протягом року місто передало військовим FPV-дронів вдвічі більше, ніж у 2024 році.
— Головний акцент — це були FPV-дрони. За рік ми передали їх 4200 одиниць. Це десь на суму біля 55 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж у 2024 році, — сказав Олександр Сєнкевич.
Окрім цього, Миколаїв передавав військовим інше майно — Starlink, дизель-генератори, транспорт, будівельну техніку та значну кількість будівельних матеріалів, які використовуються підрозділами під час виконання бойових завдань.
Раніше, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич показав роботу дрона, придбаного за кошти міського бюджету.
Останні новини про: Місцева політика
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.