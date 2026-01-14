Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони

У 2025 році Миколаїв спрямував 150 мільйонів гривень на підтримку сил оборони, основний акцент зробивши на закупівлі FPV-дронів.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив 13 січня під час звіту про свою діяльність за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

За словами мера, протягом року місто передало військовим FPV-дронів вдвічі більше, ніж у 2024 році.

— Головний акцент — це були FPV-дрони. За рік ми передали їх 4200 одиниць. Це десь на суму біля 55 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж у 2024 році, — сказав Олександр Сєнкевич.

Окрім цього, Миколаїв передавав військовим інше майно — Starlink, дизель-генератори, транспорт, будівельну техніку та значну кількість будівельних матеріалів, які використовуються підрозділами під час виконання бойових завдань.

