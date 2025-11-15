  • субота

    15 листопада, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сєнкевич показав роботу дрона, придбаного за кошти міського бюджету Миколаєва

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич показав роботу дрона, придбаного за кошти міського бюджету.

Відео він опублікував в телеграм-каналі «Сєнкевич Online».

Як відомо, від початку повномасштабної війни Миколаїв передав українським підрозділам 5 тисяч FPV-дронів.

— Ворог палає. Друзі, ми регулярно звітуємо про передачу дронів від громади Миколаєва нашим захисникам. Наші «пташки» нищать техніку ворога й б’ють по агресору, працюючи там, де це справді потрібно. Вони допомагають берегти життя бійців. Це найголовніше. Підтримка триватиме і надалі, — написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що Миколаїв за перші шість місяців 2025 року передав військовим понад дві тисячі дронів на 28 мільйонів гривень.

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Це штучно створений конфлікт», — мер Миколаєва про справу щодо сортування сміття
Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди для відбудови
Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора
Реклама

Читайте також:

новини

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, – ОВА

Анна Гакман
новини

Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора
Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди для відбудови
«Це штучно створений конфлікт», — мер Миколаєва про справу щодо сортування сміття

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, – ОВА

Стартувала «Зимова підтримка»: миколаївці можуть отримати ₴1 тис. від держави

Аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році