Сєнкевич показав роботу дрона, придбаного за кошти міського бюджету Миколаєва

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич показав роботу дрона, придбаного за кошти міського бюджету.

Відео він опублікував в телеграм-каналі «Сєнкевич Online».

Як відомо, від початку повномасштабної війни Миколаїв передав українським підрозділам 5 тисяч FPV-дронів.

— Ворог палає. Друзі, ми регулярно звітуємо про передачу дронів від громади Миколаєва нашим захисникам. Наші «пташки» нищать техніку ворога й б’ють по агресору, працюючи там, де це справді потрібно. Вони допомагають берегти життя бійців. Це найголовніше. Підтримка триватиме і надалі, — написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що Миколаїв за перші шість місяців 2025 року передав військовим понад дві тисячі дронів на 28 мільйонів гривень.