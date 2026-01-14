 На Миколаївщині задекларували понад ₴168 млн доходів за 2024 рік

Податківці відзвітували, скільки коштів задекларували жителі Миколаївщини у 2024 році

У 2025 році жителі Миколаївської області подали понад три тисячі декларацій про майновий стан і доходи за 2024 рік. Загальна сума перевищила 168 мільйонів гривень.

За інформацією обласного управління Державної податкової служби, цей показник майже у 3,5 рази більший порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Також удвічі зросла сума задекларованого до сплати військового збору — громадяни задекларували понад 14,3 мільйони гривень.

Податківці відзвітували, що 426 мешканців області задекларували доходи в розмірі понад один мільйон гривень. Це на 114 осіб більше, ніж торік. Переважно йдеться про іноземні доходи, а також доходи, отримані від операцій з продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна. Вони задекларували до сплати понад 150 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та понад дев’ять мільйонів гривень військового збору.

Крім того, своїм правом на податкову знижку скористалися 1536 громадян. Вони задекларували до повернення понад 7,7 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, що старосту з Миколаївщини Анатолія Мороза оштрафували за те, що він навмисне затягував подання декларації про доходи та майно. Хоча посадовця попереджали про обов’язок зробити це до 1 квітня 2024 року, документи він подав лише восени цього року, після вручення підозри.

