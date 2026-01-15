Порти Одещини у 2025 році перевалили понад 86 млн тонн вантажів

Порти Одещини перевалили понад 86 млн тонн вантажів за рік. Ілюстративне фото: УСИ

У 2025 році морські порти Одеської області перевалили 86,2 мільйона тонн вантажів.

Як повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, це 95% від запланованого обсягу.

Основу вантажообігу склала аграрна продукція — 44,2 мільйона тонн. Водночас зросли обсяги контейнерних перевезень: за підсумками року порти обробили 215 748 TEU, тоді як у попередньому році цей показник становив 129 902 TEU, зростання сягнуло 66%.

Викликом для портової галузі протягом року залишалася безпекова ситуація. Через повітряні тривоги та ракетні удари по інфраструктурі в Одеській області сигнал тривоги лунав понад 800 разів. Крім того, сукупний простій портів через небезпеку перевищив один місяць.

«Морські порти працюють під постійною загрозою, але залишаються ключовою опорою економіки. Упродовж року українська продукція експортувалася до 55 країн світу», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що протягом дев’яти місяців 2025 року в портах Одеської області зафіксували 11 російських атак, через що постраждали 13 цивільних суден і один військовий корабель.