  • середа

    5 листопада, 2025

  • 11.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В портах Одещини постраждали 14 суден за дев'ять місяців

Судно-земснаряд «Інгульський» філії «Дельта-Лоцман». Фото: Marine TrafficСудно-земснаряд «Інгульський» філії «Дельта-Лоцман». Фото: Marine Traffic

Протягом дев’яти місяців цього року в портах Одеської області зафіксували 11 російських атак, через що постраждали 13 цивільних суден і один військовий корабель.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко.

За його словами, у вересні нових ударів не було, однак у серпні росіяни здійснили п’ять атак, зокрема й по військовому кораблю. У липні також зафіксували п’ять ударів, у травні — один, у березні — три, а в червні, квітні, січні та лютому — атак не спостерігалося.

Під обстріли та удари дронів потрапляли судна в Одеському морському порту, порту «Чорноморськ», Ізмаїльському порту, а також у портах Придунав’я, прибережній акваторії Чорного моря та в гирлі Дунаю.

Клименко уточнив, що Росія застосовувала балістичні ракети, ударні безпілотники, морські міни та безекіпажні катери.

Росіяни за дев’ять місяців атакували 14 суден в портах Одещини. Фото: Андрій КлименкоРосіяни за дев’ять місяців атакували 14 суден в портах Одещини. Фото: Андрій Клименко

Нагадаємо, в липні постраждало судно-земснаряд, що належить філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Зазначається, що судно перебувало на гирлі «Бистре» для проведення планових робіт з 11 членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинуло троє працівників морпорту.

Останні новини про: Війна в Україні

Президент відзначив «Птахів Мадяра» та обговорив майбутнє українських дронів
Є додаткова загроза, тому потрібен захист, — Кім про обстріли Миколаєва авіабомбами
Вночі над Миколаївщиною збили п’ять ударних дронів «Shahed» та «Гербера»
Реклама

Читайте також:

новини

Процес ще триває, — Сєнкевич розповів, чому Миколаїв досі не придбав історичну трамвайну підстанцію

Анна Гакман
новини

Як вони виживають? — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

Аліна Квітко
новини

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги на 6-й Слобідській — тепер там буде двосторонній рух

Аліса Мелік-Адамян
новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі над Миколаївщиною збили п’ять ударних дронів «Shahed» та «Гербера»
Є додаткова загроза, тому потрібен захист, — Кім про обстріли Миколаєва авіабомбами
Президент відзначив «Птахів Мадяра» та обговорив майбутнє українських дронів

Є додаткова загроза, тому потрібен захист, — Кім про обстріли Миколаєва

Сєнкевич розповів, чому Миколаїв досі не придбав трамвайну підстанцію

2 години тому

Через відключення світла у Миколаєві електротранспорт курсуватиме з затримками

Головне сьогодні