В портах Одещини постраждали 14 суден за дев'ять місяців

Судно-земснаряд «Інгульський» філії «Дельта-Лоцман». Фото: Marine Traffic

Протягом дев’яти місяців цього року в портах Одеської області зафіксували 11 російських атак, через що постраждали 13 цивільних суден і один військовий корабель.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко.

За його словами, у вересні нових ударів не було, однак у серпні росіяни здійснили п’ять атак, зокрема й по військовому кораблю. У липні також зафіксували п’ять ударів, у травні — один, у березні — три, а в червні, квітні, січні та лютому — атак не спостерігалося.

Під обстріли та удари дронів потрапляли судна в Одеському морському порту, порту «Чорноморськ», Ізмаїльському порту, а також у портах Придунав’я, прибережній акваторії Чорного моря та в гирлі Дунаю.

Клименко уточнив, що Росія застосовувала балістичні ракети, ударні безпілотники, морські міни та безекіпажні катери.

Росіяни за дев’ять місяців атакували 14 суден в портах Одещини. Фото: Андрій Клименко

Нагадаємо, в липні постраждало судно-земснаряд, що належить філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Зазначається, що судно перебувало на гирлі «Бистре» для проведення планових робіт з 11 членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинуло троє працівників морпорту.