Миколаївський земснаряд «Інгульський» підняли з Дунаю після підриву та відправили на обстеження

Судно-земснаряд Судно-земснаряд "Інгульський" філії "Дельта-Лоцман", фото Marine Traffic

Миколаївський земснаряд «Інгульський», який зазнав пошкоджень під час роботи у гирлі Бистре, успішно підняли з річки Дунай. Наразі судно направлено на технічне обстеження, за результатами якого визначать обсяги та порядок проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ).

— Ми розуміємо стратегічну важливість цього судна для забезпечення днопоглиблювальних робіт, зокрема на Дунаї. Відновлення «Інгульського» — це важливий крок до посилення спроможності АМПУ виконувати ключові функції власними силами, — зазначили в установі.

Нагадаємо, 3 липня судно філії «Дельта-лоцман» АМПУ підірвалось у районі міста Вилкове, на річці Дунай. Внаслідок вибуху загинули троє працівників морпорту. Як тоді уточнювало видання «Думська», йшлося саме про днопоглиблювальне судно «Інгульський» із Миколаєва, яке після підриву на міні затонуло біля Вилкового.

«Інгульський» — це сучасний земснаряд (землечерпалка), призначений для поглиблення морського дна та фарватерів річок і каналів. Він був побудований у 2012 році голландським концерном Damen за проєктом GHD-750. Довжина судна — 60 метрів, ширина — 11 метрів, осадка — 3,18 метра. Потужність головних двигунів становить 2×300 кВт, місткість трюму — 750 м³, а максимальна глибина розробки ґрунту сягає 15 метрів.

