Керівник «Нібулону» Вадатурський увійшов до топ-100 українських бізнесменів

Андрій Вадатурський. Фото: Нібулон

Генеральний директор компанії «Нібулон» Андрій Вадатурський посів 33 місце в рейтингу українських бізнесменів за доходами у 2025 році.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот, пишуть «МикВісті».

За даними Опендатабота, дохід Андрія Вадатурського склав 20,7 мільярда гривень, що дозволило йому увійти до сотні найбагатших підприємців країни та зайняти 33 позицію у рейтингу.

Загалом до рейтингу потрапили 67 тисяч власників компаній, чий річний дохід перевищує 10 мільйонів гривень. Це лише 19% від загальної кількості українських бізнесменів. Половина великого бізнесу зосереджена у п’яти регіонах — Києві та області, на Дніпропетровщині, Львівщині й Одещині. У верхівці рейтингу, зокрема, Рінат Ахметов, Віталій Антонов та Юрій Косюк.

Географія власників українських компаній, ілюстрація: Опендатабот

За даними Опендатабота, 70% бізнесменів із топ-100 мають українську реєстрацію, решта — компанії, зареєстровані за кордоном, зокрема на Кіпрі, у Великій Британії, США та Швейцарії.

Зазначається, що 73% підприємців у списку є чоловіками, а в топ-10 присутня лише одна жінка — співвласниця WOG, «КОМО» та «Галичини» Світлана Івахів.

Нагадаємо, 31 липня 2022 року внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами засновник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський загинув. Разом з ним у будинку загинула і його дружина — Раїса Вадатурська.

Згодом, у жовтні 2022 року, генеральним директором компанії «Нібулон» став його син, колишній народний депутат Андрій Вадатурський.

Тоді Андрій Вадатурський повідомив, що поставив собі за мету забезпечити роботу компанії в умовах війни та подальшого її розвитку.