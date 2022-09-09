40 дней назад, 31 июля, российские ракеты убили в собственном доме основателя компании «Нибулон» Алексея Вадатурского. Что он построил, чем занимался во время Великой войны, с кем воевал в течение жизни и каким был человеком.

Вечером 30 июля совладелец и гендиректор агрокомпании «Нибулон» Алексей Вадатурский, 74, вернулся домой в Николаев из Измаила Одесской области, куда ездил в командировку. Там он осматривал строительство своего нового терминала, через который собирался экспортировать зерновые по Дунаю.

«В Измаиле сложный участок, Алексей Афанасьевич искал лучшее решение», – рассказывает региональная директор по развитию бизнеса в Украине, Польше и Литве группы Petkus Оксана Стретович, которая в тот день общалась с бизнесменом по телефону.

Возить через Дунай – одна из немногих возможностей перевалки для украинских аграриев: большинство портов заблокированы из-за войны. Для «Нибулона», который в 2021 году установил собственный рекорд, отгрузив в 38 стран более 5,64 млн т сельхозпродукции, дунайский вектор очень актуален.

После вторжения «Нибулон», как и другие украинские агрокомпании, экспортировал небольшие объемы продукции через румынский порт Констанца и балтийские порты в Польше, говорит президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. Только Вадатурский решил построить новый терминал на Дунае. Стоимость проекта – $50 млн. «Он говорил, что не может поставить компанию в зависимость от страны-агрессора», – говорит Горбачев слова Вадатурского.

Через несколько часов после возвращения Вадатурского из Измаила, ночью, во двор его дома упала ракета типа С-300, следующая попала в дом. Алексей Афанасьевич погиб в своей спальне вместе с женой Раисой. «Туда запустили около восьми ракет», – рассказал Forbes городской голова Николаева Александр Сенкевич, 40. Он не верит в версию умышленного убийства. По его словам, здание Вадатурских расположено неподалеку от места, где незадолго до обстрела была дислокация украинских военных.

У единственного сына Вадатурского Андрея, 49, версия другая. Он считает гибель отца умышленным убийством. Мотив – патриотическая позиция бизнесмена.

Вадатурский свободно мог уехать из Украины – ему было 74 года. Остаться в ежедневно обстреливаемом Николаеве было сознательным решением, говорит Андрей. «Если я уеду, то и многие другие поедут, и компания не сможет работать», – передает слова отца Вадатурский-младший.

Сам Алексей Вадатурский говорил Forbes, что на первом месте стоит преуспевающий бизнес, а не собственное благополучие. «Для него работа была одним из огромных удовольствий и способом реализации», – вспоминает совладелец агрохолдинга «Астарта» Виктор Иванчик. Он много лет дружил с усопшим бизнесменом.

Генеральный директор «ОТП Лизинг» Андрей Павлушин имел несколько разговоров с Вадатурским по поводу эвакуации на случай захвата Николаева. Он говорил, что эвакуационный план есть, но он не хочет его использовать. Верил, что все будет хорошо», – говорит Павлушин.

«Когда мы его спрашивали, нужна ли коллективу какая-то гуманитарная помощь, он говорил: «За свой коллектив я отвечаю сам», – вспоминает заместитель городского головы Николаева Виталий Луков. К началу большой войны в компании работало более 7000 человек

Большая война. Последняя

После 24 февраля бизнесмен не афишировал свою помощь и избегал общения с медиа. Когда Forbes в марте обратился к нему с вопросом, что он делает для обороны, Вадатурский пообещал рассказать все после победы. Почти все собеседники Forbes для этой статьи осторожно высказываются по поводу участия бизнесмена в обороне: мол, «Нибулон» помогает, как и все остальные, и объясняют, что не хотят подвергать дополнительную опасность сотрудников группы.

В первые дни полномасштабного вторжения России баржи «Нибулона» преградили подход к городу через Южный Буг. Вадатурский лично следил, чтобы все было хорошо, – говорит глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким, 41.

Сенкевич говорит, что Вадатурский ему отказал, когда городу понадобился буксир. Объяснил тем, что участок, которым должно было пройти судно, вероятно, был заминирован, и это подвергало опасности экипаж. Судоремонтный завод «Нибулон» в марте производил противотанковые ежи для обороны города, а также предоставил пассажирский катер для перевозок людей по Днестровскому лиману. Тракторы и краны Нибулона разбирали завалы после обстрелов, рассказывает Сенкевич.

В 2014 Вадатурский публично поддержал Революцию достоинства, осудил российскую аннексию Крыма и поддержку РФ псевдореферендумов на Донбассе. «В нашей стране, в моем родном Николаеве не должно быть никаких проявлений сепаратизма. Призывающий к расколу страны – враг», – говорится в его заявлении, напечатанном на корпоративном сайте компании. Вадатурский за свой счет построил в Николаеве казармы для военных, вышедших из Крыма, вспоминает Горбачев.

Тогда же Вадатурский, всю свою жизнь говоривший на русском языке, перешел на украинский. В интервью Forbes он рассказывал, что размышлял так: «Я – Герой Украины, как я могу говорить на языке агрессора?»

На момент овладения украинским ему было 67 лет. Однако украинско-российская война не единственная, в которой участвовал Герой Украины Алексей Вадатурский. История его бизнеса – это битва с чиновниками, рейдерами, неэффективностью и старыми порядками.

Война за независимость

В 2009 году страна наблюдала реалити-шоу регионального масштаба. События происходили в николаевском порту. Государственное предприятие в течение двух месяцев не пропускало к причалу «Нибулона» судно типа panamax Preventer. Мотив – судно большое для безопасного входа в порт.

В результате двухмесячных судебных разбирательств и медиавойны порт пропустил Preventer. Вадатурский утверждал, что судно заставляют воспользоваться причалом, принадлежащим приближенной к руководству порту фирме. Но он не подчинился, несмотря на штраф в $500 000, который должен был оплатить судовладельцу за срыв контракта. Это была победа. Суда panamax больше не задерживали, «Нибулон» получил возможность работать более эффективно: загружать большие суда беспрепятственно на своем терминале вместо перевалки на рейде.

История с Preventer – не единственный эпизод борьбы Вадатурского за независимость. «Наша стратегия – быть независимыми от государства и некомпетентности», – говорил он в интервью Forbes в 2021 году. Такая стратегия начала формироваться в середине 90-х как ответ «Нибулона» на махинации с зерном на государственных элеваторах. Чтобы контролировать процесс хранения, Вадатурский одним из первых в стране стал строить собственные.

Оксана Стретович, возглавлявшая региональное представительство датского поставщика оборудования Cimbria, знакома с Вадатурским почти 20 лет и помогла ему построить более 20 элеваторов и терминалов. На строительство одного объекта Вадатурский отводил не более 100 дней, в то время как средний срок строительства зернохранилища – год, – рассказывает Стретович. «Чтобы выполнить такой колоссальный объем работ, нужно обеспечить плановость и координацию, – объяснял бизнесмен. – Если одна организация не выполнит свой кусок, сорвется вся цепочка.

Строительство должно быть как швейцарский хронометр: определили до определенной даты построить – все должно быть». Компания построила 27 перегрузочных терминалов, на 2,3 млн т зерна, 13 из них – на Днепре и Южном Буге. «Он всегда был «заточен» на решение проблемы самым эффективным способом, – говорит Иванчик, – лично следил за строительством каждого нового объекта».

Одна из крупнейших в Украине сеть элеваторов «Нибулона» спроектирована таким образом, чтобы фермерам не нужно было везти зерно за три моря. Вадатурский строил его в радиусе 50–60 км от поля. Фермер не тратится на логистику, достаточно довезти до ближайшего элеватора, дальше – забота «Нибулона».

Для такой модели требуется речной флот. К тому же собственные баржи снижают зависимость от УЗ. «Вагонов постоянно не хватало, хаос в ценообразовании, нет стратегии», – рассказывал Вадатурский. УЗ была инструментом давления на «Нибулон» еще при Януковиче. Вадатурский сетовал, что госкомпания игнорирует «Нибулон» во время распределения вагонов. «Жаловался, что при Януковиче у него за три месяца вывезли 14 т документов для проверок», – вспоминает Горбачев.

У Вадатурского, по его словам, несколько раз пытались забрать бизнес. Одна из попыток состоялась в 2010 году, когда правительство Николая Азарова ввело квотирование экспорта зерновых. При втором распределении квот «Нибулон» остался без возможности экспортировать. В Николаеве заговорили о том, что в Вадатурское поступают предложения, от которых невозможно отказаться.

Среди претендентов на долю в бизнесе «Нибулона» называли нардепа от «Партии регионов» Юрия Иванющенко - друга президента Януковича. Вадатурский признавал, что потенциальные кандидаты в партнеры обещают ему покой и благоприятные условия работы в обмен на долю в «Нибулоне», но от посягательств удалось отбиться. Помог один из партнеров и крупнейший кредитор «Нибулона» – Европейский банк реконструкции и развития. «Встречались с властью, объясняли, что этого делать нельзя, что там наши деньги», – рассказывал старший советник ЕБРР по внешним связям Антон Усов.

Сам Вадатурский в интервью Big Money шутил, что если бы шел на договоренности со всеми властями, которые были в Украине, у его бы компании было уже два десятка совладельцев.

Вадатурский в принципе не доверял госорганам и пытался все контролировать. Это проявлялось даже в благотворительности. Сенкевич приводит такой пример: когда владелец «Нибулона» решил помочь николаевским больницам, он закупал необходимое оборудование и предоставлял в пользование медучреждениям. «Когда нужно было ремонтировать это оборудование, оно должно было стоять на балансе, а поскольку он его не передавал, поэтому ремонтировал самостоятельно», – рассказывает Сенкевич.

Война за реку и принципы

Заняться речной логистикой Вадатурского заставило не только желание не зависеть от УЗ, но и экономика. «Днепр протекает через шесть областей Украины, выращивающих около 50 млн т зерна. Вадатурский увидел в этом потенциал», – рассказывает Горбачев.

Не испугал масштаб задачи. Инфраструктура Днепра нуждалась в миллиардных инвестициях после 20 лет упадка: не было рейсов – не было дноуглубления, шлюзы почти не ремонтировались, флот поплыл за границу или был порезан на металлолом.

«Нибулон» инвестировал в речную программу более $650 млн. «Он делал это без помощи, даже с ущербом от государственных органов», – вспоминает бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий. В мире наоборот: государства поддерживают речной транспорт, чтобы разгрузить автодороги от фур.

Первые 20 новых барж и несколько буксиров «Нибулон» заказал на николаевском заводе «Океан» в 2009 году. Когда предприятие просрочило заказ, Вадатурский решил строить сам. Программа «Нибулона» предусматривала запуск 100 новых единиц флота в течение 10-12 лет.

Судоходная компания «Нибулон» транспортировала по рекам 25 млн т грузов, это более 1 млн грузовиков, не проехавших по дорогам Украины, отмечает компания на своем сайте. Вадатурский гордился тем, что разгружает дороги. Его компания не принимала машины с перегрузкой. «Он понимал, что где-то недополучал, съедал свою маржу, но установил внутренний контроль и не разрешал ехать с перегрузками», – рассказывает Криклий.

Основатель «Нибулона» был принципиальным человеком. «Он всегда жестко торговался, но и договоренности соблюдался», – рассказывает председатель правления «Укрзализныци» Александр Камышин. Впервые переговорные способности Вадатурского он оценил в 2009 году, когда тот приехал на Карловский машзавод, возглавлявший тогда Камышин, договариваться о покупке оборудования. После назначения Камышина в УЗ Вадатурский посетил офис нового руководителя. Встреча вместо запланированных 15 минут растянулась на два часа.

Он рассказывает, что Вадатурский любил позвонить в выходной, чтобы пора поговорить. Однако, утверждает Камышин, бизнесмен никогда не намекал на то, чтобы железная дорога, начавшая распределять зерновозы по аукционам, предоставила «Нибулону» преференции. «Вадатурский был очень вовлечен в операционный бизнес, – говорит Ким. – На его энергии предприятие развивалось».

Луков однажды провел с бизнесменом день на строительстве в Вознесенске. Поразило, что миллионер знал каждого подрядчика и бригадира по имени и отчеству. У Вадатурского была специальная одежда, чтобы ходить по стройплощадке – старые вельветовые штаны. Бизнесмен был скромным в быту человеком, отмечают все собеседники Forbes, по городу ездил на восьмилетней Skoda Octavia или передвигался пешком. Большую часть прибыли реинвестировал в бизнес.

Что будет с «Нибулоном» после смерти основателя и идеолога? Директором компании стал отпрыск Андрей. Управится? «А почему нет? У него же такая же фамилия», – говорит Андрей Павлушин, сотрудничавший с Алексеем Вадатурским 12 лет.

Екатерина Шаповал, Денис Кацило, Forbes Украина