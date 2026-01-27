 Бізнес за тиждень залучив пільгових кредитів на понад ₴2,5 млрд: майже половина — у прифронтових регіонах

  • вівторок

    27 січня, 2026

  • -0.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -0.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бізнес за тиждень залучив пільгових кредитів на понад ₴2,5 млрд: серед лідерів — Одещина

Бізнес за тиждень залучив пільгових кредитів на понад 2,5 млрд грн. Ілюстративне фото: МикВістіБізнес за тиждень залучив пільгових кредитів на понад 2,5 млрд грн. Ілюстративне фото: МикВісті

За минулий тиждень українські підприємці оформили 468 пільгових кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5–7–9%» на загальну суму понад 2,5 мільярди гривень.

Як повідомили у Міністерстві економіки України, найбільший обсяг фінансування отримав бізнес, що працює в регіонах із високим рівнем воєнного ризику — понад 1,2 мільярди гривень, це майже 48% усіх виданих за тиждень кредитів.

Загалом від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці залучили 135,8 тисячі кредитів на 466,5 мільярди гривень У період воєнного стану було видано 101 тисячу кредитів на 376,9 мільярди гривень.

До десятки регіонів-лідерів за кількістю отриманих пільгових кредитів увійшли одразу чотири області з підвищеним воєнним ризиком — Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.

Найактивніше кредитами користувалися підприємства аграрного сектору, гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.

Раніше повідомлялось, що Одеська область увійшла до числа регіонів-лідерів за кількістю отриманих бізнес-кредитів від початку 2025 року.

Останні новини про: Бізнес та економіка

На Миколаївщині борг зі сплати єдиного соцвнеску перевищив ₴565 млн
Apple, Meta, Netflix у 2025 році сплатили у бюджет України понад ₴14 млрд «податку на Google»
Агровиробництво на Миколаївщині просіло: мінус майже 14% за рік
Реклама
Читайте також:
новини
Через ожеледицю у Миколаєві до травмпункту ЛШМД звернулися майже 50 людей, кількість постраждалих зростає

Даріна Мельничук
новини
Пологовий будинок №3 у Миколаєві недоотримує фінансування через падіння народжуваності

Альона Коханчук
новини
«Якщо є така потреба», — Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах Миколаєва можуть видавати посвідчення водія

Анна Гакман
новини
Агровиробництво на Миколаївщині просіло: мінус майже 14% за рік

Світлана Іванченко
новини
За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Агровиробництво на Миколаївщині просіло: мінус майже 14% за рік
Apple, Meta, Netflix у 2025 році сплатили у бюджет України понад ₴14 млрд «податку на Google»
На Миколаївщині борг зі сплати єдиного соцвнеску перевищив ₴565 млн

У Миколаєві планують перерозподілити ₴824 млн субвенцій

За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави

3 години тому

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня

СУСПІЛЬСТВО

Світлана Іванченко

Головне сьогодні