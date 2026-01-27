Бізнес за тиждень залучив пільгових кредитів на понад ₴2,5 млрд: серед лідерів — Одещина
Світлана Іванченко
16:36, 27 січня, 2026
За минулий тиждень українські підприємці оформили 468 пільгових кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5–7–9%» на загальну суму понад 2,5 мільярди гривень.
Як повідомили у Міністерстві економіки України, найбільший обсяг фінансування отримав бізнес, що працює в регіонах із високим рівнем воєнного ризику — понад 1,2 мільярди гривень, це майже 48% усіх виданих за тиждень кредитів.
Загалом від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці залучили 135,8 тисячі кредитів на 466,5 мільярди гривень У період воєнного стану було видано 101 тисячу кредитів на 376,9 мільярди гривень.
До десятки регіонів-лідерів за кількістю отриманих пільгових кредитів увійшли одразу чотири області з підвищеним воєнним ризиком — Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.
Найактивніше кредитами користувалися підприємства аграрного сектору, гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.
Раніше повідомлялось, що Одеська область увійшла до числа регіонів-лідерів за кількістю отриманих бізнес-кредитів від початку 2025 року.
