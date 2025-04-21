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Аграрії Одещини отримали понад ₴1 млрд пільгових кредитів у 2025 році

Аграрії Одещини отримали понад ₴1 млрд пільгових кредитів, архівне фото «МикВісті»Аграрії Одещини отримали понад ₴1 млрд пільгових кредитів, архівне фото «МикВісті»

З початку 2025 року сільгоспвиробники Одеської області скористалися програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на суму понад 1,16 мільярда гривень.

Кредити отримали 210 агропідприємств регіону, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

У загальноукраїнському контексті аграрії з усієї країни вже залучили 15,4 мільярда гривень за цією програмою. Найбільше кредитів також оформили в Київській (1,71 млрд грн), Чернігівській (1,53 млрд грн) і Кіровоградській (1,25 млрд грн) областях.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року для отримання або пролонгації кредиту за програмою «5-7-9%» сільгоспвиробники мають бути зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

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У цілому, з початку року 6 205 агропідприємств по всій країні отримали близько 34,6 мільярда гривень за різними державними фінансовими програмами.

Нагадаємо, що Одещина лідирує за темпами весняної посівної. Аграрії Одеської області засіяли вже понад 113 тисяч гектарів.

Нагадаємо, що цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.

Слід зазначити, що станом на 11 квітня аграрії Миколаївської області засіяли 75,6 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Найбільші площі займають посіви ячменю — 43 тисячі гектарів і гороху — 27,5 тисячі гектарів. Крім того, вже засіяно 4,5 тисячі гектарів ярої пшениці та 0,6 тисячі гектарів вівса.

Загалом аграрії Миколаївщини у 2025 році планують засіяти сільськогосподарськими культурами на 100 тисяч гектарів більше завдяки розмінованим площам.

А аграрії з Херсонської області цьогоріч планують засіяти близько 220 тисяч гектарів деокупованих земель.

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