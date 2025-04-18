Одещина лідирує за темпами весняної посівної: засіяно понад 113 тисяч гектарів

Миколаївські аграрії отримали мільйони гривень на розвиток господарств, архівне фото «МикВісті»

Станом на 18 квітня цього року аграрії України провели сівбу ярих зернових і зернобобових культур на площі 1 мільйон 247 тисяч 200 гектарів. У 13 областях уже стартувала посівна кампанія кукурудзи — засіяно 69 тисяч 500 гектарів цієї культури.

Найбільші площі наразі зайняті ярим ячменем — 656 тисяч 200 гектарів. Ярої пшениці засіяно 169 тисяч 400 гектарів, гороху — 189 тисяч 400 гектарів, вівса — 139 тисяч 500 гектарів, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Лідером посівної кампанії є Одеська область. Тут засіяли 113 тисяч 200 гектарів, зокрема:

ячменем — 35 тисяч 200 гектарів,

горохом — 62 тисячі гектарів,

ярою пшеницею — 6 тисяч 500 гектарів,

вівсом — 1 тисяча 500 гектарів.

Інші області з високими темпами посіву:

Хмельницька область — 92 тисячі 400 гектарів,

Полтавська область — 91 тисяча 200 гектарів,

Тернопільська область — 90 тисяч 900 гектарів,

Вінницька область — 82 тисячі 100 гектарів.

Крім того, в Україні вже засіяно:

соняшником — 244 тисячі гектарів,

цукровими буряками — 142 тисячі 600 гектарів,

соєю — 16 тисяч 100 гектарів.

Нагадаємо, що цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.

Слід зазначити, що станом на 11 квітня аграрії Миколаївської області засіяли 75,6 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Найбільші площі займають посіви ячменю — 43 тисячі гектарів і гороху — 27,5 тисячі гектарів. Крім того, вже засіяно 4,5 тисячі гектарів ярої пшениці та 0,6 тисячі гектарів вівса.

Загалом аграрії Миколаївщини у 2025 році планують засіяти сільськогосподарськими культурами на 100 тисяч гектарів більше завдяки розмінованим площам.

А аграрії з Херсонської області цьогоріч планують засіяти близько 220 тисяч гектарів деокупованих земель.