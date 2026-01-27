Підприємці-спрощенці за рік поповнили бюджети Миколаївщини майже на ₴1,2 млрд
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:12, 27 січня, 2026
-
Підприємці Миколаївської області, які працюють за спрощеною системою оподаткування, у 2025 році сплатили до місцевих бюджетів майже 1,2 мільярда гривень єдиного податку.
За даними Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області, це на 116 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
У податковій службі нагадали, що надходження від сплати єдиного податку спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, соціальний розвиток регіону та поліпшення місцевої інфраструктури.
Нагадаємо, що у січні–листопаді 2025 року ці підприємці сплатили до місцевих бюджетів понад 1,1 мільярда гривень єдиного податку.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.