Підприємці-спрощенці за рік поповнили бюджети Миколаївщини майже на ₴1,2 млрд

У 2025 році підприємці-«спрощенці» Миколаївщини сплатили майже 1,2 млрд грн в бюджети.

Підприємці Миколаївської області, які працюють за спрощеною системою оподаткування, у 2025 році сплатили до місцевих бюджетів майже 1,2 мільярда гривень єдиного податку.

За даними Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області, це на 116 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У податковій службі нагадали, що надходження від сплати єдиного податку спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, соціальний розвиток регіону та поліпшення місцевої інфраструктури.

Нагадаємо, що у січні–листопаді 2025 року ці підприємці сплатили до місцевих бюджетів понад 1,1 мільярда гривень єдиного податку.